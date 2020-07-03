Ağda sonrası oluşan kızarıklıklar nasıl geçer karbonat maskesi birebir!

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için uygulanan bir çok yöntem var. Bunlardan en bilindik olanı da ağda. Tüylerin uzun süre çıkmasına engel olan ağda sonrası yaşanan en büyük sorun kızarıklıklar ve kabarma oluyor. Ağda sonrası oluşan kızarıklıkların giderilmesine yarayan birçok doğal yöntem bulunuyor. Evde uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde siz de bu kızarıklıklardan kısa süre içerisinde kurtulabileceksiniz. Peki ağda sonrası oluşan kızarıklıklar nasıl gider? Gelin bu sorunun yanıtına beraber bakalım...

Karbonat maskesi

Malzemeler:

1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kasede karıştırıp ağda uyguladığınız bölgeye krem sürer gibi sürdükten sonra 10 dakika bekletin. Bu maske ile ağdadan sonra oluşan kızarıklıkların önüne geçecek, kabarmaların oluşmasını engeleyeceksiniz.

Bebek pudrası kabarmaların önüne geçiyor

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bebek pudrası, gül suyu, limon

Hazırlanışı:

Bebek pudrasını bir kasenin içerisine koyun. Üzerine gül suyunu ve limonu krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Ağda yaptığınız bölgeye kalın bir tabaka halinde sürün. Hepsi bu kadar!