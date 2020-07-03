SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ “METE ŞİMŞEK”

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü kuaförü olarak bilinen Mete Şimşek mikrokaynak saç uzatma tekniğinde de tek isim haline geldi. Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal, Seren Serengil gibi isimlerin saç ve imajını güvenerek teslim ettiği ünlü kuaför Mete Şimşek 2020 yazının en rağbet gören renklerinin bebek sarısı, buz sarısı ve bronz kahve olduğunu belirtti.

Bir çok ünlünün mikrokaynak tekniğiyle saçını uzatan Şimşek, kaynak saçın en çok Ajda Pekkan'a yakıştığını , bu yılın trend renklerinden bronz kahve saç rengin’de Ayşe Hatun Onal'dan daha fazla kimseye yakışmadığını söyledi.