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Nuri Alço kimdir kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evlendi. Çiftin nikahına sadece aile üyeleri ve arkadaşları katıldı.

Nuri Alço kimdir kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi!
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Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile dünyaevine girdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Çiftin nikâh törenine basın mensupları alınmadı.

Mart ayında evlilik teklif etmişti

69 yaşındaki Nuri Alço, geçtiğimiz Mart ayında sahneye çıkarak, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" deyip sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

Nuri Alço kimdir?

Nuri Alço 26 Nisan 1951, Eskişehir doğumlu. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Temmuz 2020'de evlendi.

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