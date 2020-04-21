Burçlara göre aşk durumları neler koç kadınları aşkı tatilde bulabilir!

Aradığınız ilgiyi ve gerçek aşkı bulmak bazen oldukça zor olabiliyor. Oysa filmlerde, dizi ya da kitaplarda beklenmedik anlarda iki insanın hayatını kolayca birleşebiliyor. Burçlar karakteriniz hakkında verdiği bilgilerin yanında gerçek aşkınızı bulmada da size fikir veriyor. İşte burçlara göre aradığınız insanla karşılaşacağınız yer!

Koç

Koç kadınları enerjik yapılarıyla hızlı ve verimli bir yaşam sürmekten hoşlanır. Bu, sizin kadar enerji ve canlılığa sahip bir ortağa ihtiyacınız olduğu anlamına da geliyor. Böyle bir kişiyi nerede arıyorsunuz? Muhtemelen gerçek aşkınız tatiliniz için planladığınız sayısız aktivitenin ortasında bir yerde sizi bekliyor.

Boğa

Boğa kadınları, önceden bildikleri ev çevrelerinde ya da güvenli hissettiği yerlerde aşkı bulmaya daha meyilli olurlar. Bu nedenle bir boğa kadınıysanız; günlük hayatınızdan çok uzaklaşmadan gerçek aşkı yakalamanız mümkün. Gelecekteki partneriniz muhtemelen en sevdiğiniz kafede kahve içerken karışınıza çıkacak.

İkizler

İkizler kadınlarının zeki ve ne kadar yetenekli olduklarını gösterdikleri anlar onları daha iyi hissettirir. Bu, büyük bir bilgi ve harika fikirlerin kaynağı olduğunuz anlamına gelir, ancak aynı zamanda yeni bir şey öğrenirken bunları paylaşabileceğiniz birine de ihtiyacınız vardır. Sınıflar ve atölyeler gerçek aşkınız ile tanışabileceğiniz yerler olabilir.

Yengeç

Yengeç kadınları oldukça sevecendir ve kendi korumak için her şeyi yaparlar. Eşiniz benzer niteliklere sahip olmalıdır, çünkü başkalarını önemsediğiniz kadar, sizinle ilgilenen birine de ihtiyacınız vardır. İnsanlar geçmişte sevgi dolu kalbinizi kullanmış olabilir, bu yüzden şimdi size saygı duyacak ve koruyacak bir ortak bulma zamanı. Ruh eşinizi, birbirinize destek olmanız gerektiği bir anda tanıyacak ve o olduğunu anlayacaksınız.

Aslan

Aslanlar dikkatin merkezinde olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle faaliyetlerinin çoğu onları öyle ya da böyle ilgi odağına iter. Sergi yapan bir ressamsanız, sanatınızla gerçekten ilgilenen insanları çevrenizde istersiniz. Aslan burcu da bu mantıkla hareket eder ve yeteneklerini gösterebileceği yerde aşkı arar.

Başak

Başak kadınları, bir takımın parçası olmaktan hoşlandıkları kadar başkalarına da yardım etmeyi de severler. Bu nedenle aynı hayırseverlik etkinliklerine katılan insanlara daha yakından bakmalı veya en çok yapmaktan hoşlandığınız gönüllü çalışmalara katılmalısınız.

Terazi

Terazi kadınları Venüs'ün sürekli etkisi altındadır, bu da onların güzelliği, doğayı, sanatı ve romantik olan her şeyi sevmelerini sağlar. Gelecekteki partneriniz aynı değerleri paylaşmalıdır, böylece ikiniz birlikte mutlu bir ilişki kurabilirsiniz. Parkta yürüyüş yaparken veya göle bakan bir bankta otururken bir fincan sıcak kahve yudumlarken bağlantı kurduğunuz birinin olup olmadığına bakın. Sizin gibi gün batımlarını seven biri mutlaka olmalı.

Akrep

Akrep kadınları; okumak, dans etmek, şarkı söylemek veya işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmak gibi çeşitli şeyler hakkında oldukça yoğun bir tutku duyar. Bazen tüm çılgın fikirlerinizi içine alan, filtreleyen ve konuyla ilgili akıllıca tavsiyelerde bulunabilen harika bir dinleyiciye ihtiyaç duyarsınız. Kütüphaneler, kafeler ve kitapçılar gibi daha sessiz yerlerde aşk sizi bekleyecek.

Yay

Yay kadınları dürüstlükleri ve netlikleri ile ünlüdür. Bu, aldatmaları zor olduğu ve insanlardan yalan söylemeyecekleri anlamına gelir. Nereye giderseniz gidin, barbekü, aile toplantısı veya büyük bir parti olsun, insanları görebilir ve sizin için iyi olanları anlayabilirsiniz. Gerçek aşkınız sosyalleştiğiniz bu insanlar arasında!

Oğlak

Oğlak kadınlar oldukça hırslıdır ve her zaman en iyisi için çalışır. Bu sizi gerçekten seçici bir partner yapar. Randevular söz konusu olduğunda standartlarınız yüksektir ve buluştuğunuz kişilerden çok şey beklersiniz. Bu yüzden gerçek aşkınız özenle planlanmış bir gecede karşınıza çıkmayacak. Arkadaşlarınızla dışarıda veya planlanmamış bir çifte randevu sırasında onunla buluşabilirsiniz.

Kova

Kova kadınları kendiliğinden, yaratıcı ve sıradışıdır. Onların iddialı ve korkusuz doğası, davetsiz bir kum heykel yarışmasına atlamak gibi sıra dışı şeyler yapmalarını sağlar. Kova burcu gerçek aşkını mantığını dinlemeyi bıraktığı an bulacak.

Balık

Balık kadınları meraklı, tutkulu ve sanatla ilgilidir. Sanatsal doğanız sizi sanat galerilerine, sergilere ve resim atölyelerine götürecektir. Benzer ilgi alanlarına sahip bir ortak arayacağınız için, buralar aynı zamanda gerçek aşkı bulacağınız yerlerdir.