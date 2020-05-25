İzzet Yıldızhan kimdir 9 çocuğuyla canlı yayında bayramlaştı!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, 7 erkek, 2 kız olmak üzere 9 çocuğa sahip. Yıldızhan, annelerinin hiçbiriyle nikah yapmadığı 9 çocuğunun aylık masrafı için "Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üstünde" demişti.

Canlı yayında bayramlaşma

2. sayfa programının canlı yayınına katılan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla bayramlaştı. Müzisyen, büyük çocuklarına 100’er dolar, küçüklere ise 200 TL dağıttı.

İzzet Yıldızhan kimdir?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğmuştur.

Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik’ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana‘da pamuk işçiliği yaptı.

1980 yılında Ankara‘da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon’da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti.

“İsimsiz asker – sen yoksun” adlı İlk albümünü Selami Şahin‘in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü “Nerelerdesin” Emrah‘ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü “Birisi” adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan‘ın teklifi ile İstanbul’da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu‘nda başladı. İzzet Yıldızhan, bugüne kadar hiç evlenmeden aynı anda 3 ayrı kadından 5 çocuğu vardır. Daha sonra biri 2013 yılının ekim ayında bir oğlu ve 2014 yılının başlarında şubatta da ikiz erkek çocukları olmasıyla toplam 8 çocuğu oldu.