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Şahan Gökbakar kızına küçük gelen terlikleri 4 takipçisine hediye edecek!

Komedyen Şahan Gökbakar, küçük kızı Ela'ya aldığı ancak küçük gelen terlikleri 4 takipçisine göndermeye karar verdi. Gökbakar bu hareketiyle gönülleri fethetti.

Şahan Gökbakar kızına küçük gelen terlikleri 4 takipçisine hediye edecek!
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Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen komedyen ve yapımcı Şahan Gökbakar, kızı Ela için 4 tane terlik aldı. Ancak ünlü komedyen, kızına olmayan bu terlikleri başka çocuklara hediye etmek istedi.

"Ela 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi"

Kızı için aldığı terlikleri Instagram'ından paylaşan Gökbakar, "Değerli dostlar, Ela'ya terlik almıştım fakat maalesef küçük geldi... Bunları iade etmek yerine ihtiyacı olan 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi Ela... Bende buraya koydum... 22-23 numara bunlar yani 6C diye geçiyor... Ayağı bu numara olan 4 minik kız çocuğuna Eloş'tan karınca kararınca... İsteyenler olursa aşağıya yazsın, bir şekilde ulaştırırız..." dedi.

Gökbakar'ın paylaşımını görenler "Güzel davranış", "Ne tatlı bir düşünce" ve "Güzel kalpli insan" şeklinde yorumlar yazdı.

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