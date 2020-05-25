Şahan Gökbakar kızına küçük gelen terlikleri 4 takipçisine hediye edecek!

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen komedyen ve yapımcı Şahan Gökbakar, kızı Ela için 4 tane terlik aldı. Ancak ünlü komedyen, kızına olmayan bu terlikleri başka çocuklara hediye etmek istedi.

"Ela 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi"

Kızı için aldığı terlikleri Instagram'ından paylaşan Gökbakar, "Değerli dostlar, Ela'ya terlik almıştım fakat maalesef küçük geldi... Bunları iade etmek yerine ihtiyacı olan 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi Ela... Bende buraya koydum... 22-23 numara bunlar yani 6C diye geçiyor... Ayağı bu numara olan 4 minik kız çocuğuna Eloş'tan karınca kararınca... İsteyenler olursa aşağıya yazsın, bir şekilde ulaştırırız..." dedi.

Gökbakar'ın paylaşımını görenler "Güzel davranış", "Ne tatlı bir düşünce" ve "Güzel kalpli insan" şeklinde yorumlar yazdı.