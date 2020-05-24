Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!

Sofraların en çok aranan çorbalarından biri olan yeşil mercimek çorbası hem çok doyurucu hem de yapılış oldukça pratik! Anne eli değimiş gibi evde yeşil mercimek çorbası yapmanın en kolay tarifini bir araya getirdik. Sizde evde sizin için derlediğimiz yeşil mercimek çorbası tarifine göz atarak anne eli değimiş gibi yeşim mercimek çorbası yapabilirsiniz.

Malzemeler; 1 su bardağı yeşil mercimek, 1/2 su bardağı erişte, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşı ğı un, 5 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1/2 tatlı kaşığı pul biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ilavesi ile haşlayın. Kuru soğan ve sarımsağı incecik kıyın. Tereyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı renk alana kadar, orta ateşte kavurun. Domates ve biber salçalarını katıp, karıştırın. Unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Tuz ve karabiberi ekleyin. Sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin. Unun topaklanmaması için; bir çırpma teli yardımıyla hızlıca karıştırın. Erişteyi ekledikten sonra çorbayı kaynatın. Haşlanan yeşil mercimekleri, haşlama suyunu süzdükten sonra çorba tenceresine aktarın. Erişte ve haşlanmış yeşil mercimekler ile birlikte çorbayı, 8- 10 dakika daha kaynatın. Çorbanın servisi için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Nane ve pul biberi ekledikten sonra ocaktan alın. Kızdırdığınız tereyağını çorbaya ekleyip, karıştırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.