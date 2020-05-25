Arka Sıradakiler Özge'nin son hali sosyal medyada gündem oldu!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, son haliyle herkesi şaşırttı. Dalgıç'ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son haliyle dikkatleri üzerine çekti

Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara dönen ancak sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakan Sevda Dalgıç, uzun zamandır dizi sektöründen uzak bir hayat sürüyor. Kendini dansa ve spora veren Dalgıç Arka Sıradakiler'de tanındığından bambaşka haliyle şaşırtıyor. Eski halinden eser kalmayan Dalgıç koyu saçları ve kaslı vücuduyla dikkat çekiyor.