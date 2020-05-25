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Hamile olan Sinem Kobal'ın bayram pozu sosyal medyada olay oldu!

Hamile olan Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinin bayramını kutladı. Kobal'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

Hamile olan Sinem Kobal'ın bayram pozu sosyal medyada olay oldu!
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Oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 3 buçuk aylık hamile olan Kobal, son haliyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Kayınvalidesinden özel ilgi

2. Sayfa'nın haberine göre ise; Sinem Kobal'ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

Gebelik yogası yapıyor

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

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