Diyet yapan biri kahvaltıda ne yemeli tereyağlı ekmek yerine fıstık ezmesi tüketin!

İçerisinde doğru seçimlerin olduğu bir kahvaltı, ruh halini değiştirebiliyor, depresyonun önüne geçiyor. Bu yüzden kahvaltı, formda bir vücut için sağlıklı besinlerle geçirilmesi gereken bir öğün. Peki fit bir görünüm için sabah 10'dan önce tüketmemeniz gereken yiyecekleri biliyor musunuz? İşte diyet yapanların kahvaltıda uzak durması gereken besinler!

Kahvaltılık mısır gevreği

Popüler kahvaltılıklar arasında yer alan gevrekler, pratik bir yiyecek olmasına rağmen çok miktarda şeker içerir. Bu durum daha fazla kalori tüketimine sebep olacaktır.

Gevrek yerine yulaf ezmesi

Yüksek şeker içeren kahvaltılık gevrekler yerine sağlıklı lif ve neredeyse hiç şeker içermeyen ev yapımı yulaf ezmesi yiyin. Yulaf ezmesi gün içerisinde şeker isteğinizi de bastıracaktır ve yorgun hissetmenizi önleyecektir.

Tereyağlı ekmek

Kahvaltıda yağ tüketirken hangi yağı seçtiğiniz önemlidir. Tereyağı, vitaminleri işlemenize yardımcı olan bir besindir ancak çok fazla doymuş yağ içerir, bu da kalbinize zarar verebilir ve kilo almanıza neden olur. Bu yüzden sabah 10'dan önce tereyağı tüketimini azaltmanız vücudunuz için daha faydalıdır.

Onun yerine saf fıstık ezmesi tüketin

Tereyağı yerine katkısız, kendi yaptığınız saf fıstık ezmesi tüketmeniz gün boyunca daha az aç hissetmenize yardımcı olacaktır. Fıstık ezmezi açlığı düzenleyen bir horman olan peptit üretimini artırıyor ve daha zinde hissetmenizi sağlıyor.

Yağsız yoğurt

Yağsız yoğurt kahvaltıda ve diyet listelerinde önerilen en yaygın alternatiflerden biridir. Ancak yağsız yoğurt, az protein ve şeker içerir.

Yağsız yerine tam yağlı yoğurt tercih edin

Yapılan çalışmalara göre sabahları tam yağlı yoğurt tüketmek kilo vermenize yardımcı oluyor. Yağsız yoğurda göre daha fazla protein içerdiği için bu da gün boyunca daha az aç hissetmenize yardımcı oluyor.

Pankek veya hazır kurabiyeler

Sabah evden aceleyle çıktığınız da pratik olması için çantanıza attığınız donmuş hazır pankek, waffle ya dakurabiye çok fazla karbonhidrat içerir. Özellikle sabah 10'dan önce bu tür besinleri yemeniz gün boyunca aç hissetmenize neden olacaktır.

Bunun yerine yüksek lifli besinler yenmeli

Şekerli, trans yağlı karbonhidrat yemek yerine evde hazırladığınız yüksek lifli ve kepekli besinleri tercih edin. Örneğin hazır pankek yerine kepekli bir tost hazırlayabilir ya da yüksek lifli krepler yapabilirsiniz.

Hazır veya sıkma meyve suyu

Hazır aldığınız ya da evde kendiniz sıktığınız meyve suları bol miktarda şeker içerir ve lif miktarı neredeyse hiç yoktur. Bunun dışında ağzımıza aldığımız bir lokmayı, çokça yani uzun süre çiğnediğimiz de hem sindirimi ağızda başlatmış oluruz hem de her çiğnemede dilimizdeki tat alıcıları sayesinde beynimize sürekli tat duygusu göndermiş oluruz. Bu nedenle güne sıvı tüketerek başlamak yerine besinleri çiğneyerek başlamak önemlidir.

Meyvenin kendisini tüketin

Sabahları güne meyve yiyerek başlamak sindirim sisteminize iyi gelecektir ve vücudunuzu aktif bir hale getirecektir.