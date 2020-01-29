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Hoşlanılan kişiyi etkileme yolları neler ondan yardım isteyin!

Sevdiğiniz insanın da sizden hoşlanmasını sağlayacak birtakım yollar var. İşte hoşlanılan kişiyi etkileme yöntemleri...

Hoşlanılan kişiyi etkileme yolları neler ondan yardım isteyin!
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Sevdiğiniz insana ulaşmak her zaman çok kolay olmuyor. Bazen hisler aynı anda oluşmaz. Bunun gibi durumlarda hoşlandığınız kişide iz bırakmak için denemeniz gereken bazı yöntemler var. Hedefinize ulaşmanızı sağlayıp onun kalbine girmenizi sağlayacak yolları sıraladık. İşte hoşlandığınız insanı etkileme yöntemleri!

Ondan yardım isteyin

Onlardan size küçük bir iyilik yapmalarını talep edin. Sizin için küçük iyilik yaptıklarını gördüklerinde, bilinçli olarak onay ve pozitiflik duygularını sizinle ilişkilendirecekler. Buradaki iyilik sizin için savaşması ya da sizi zor bir durumdan kurtarması anlamına gelmiyor. Ondan, yazacağınız önemli bir e-posta için ya da bulmak istediğiniz bir yer için yol adresini bulmak adına yardım isteyebilirsiniz.

Kusurlarınızı paylaşın

Kusurları başkalarıyla paylaşmak insanları mütevazı ve güvenli hissettiriyor. Bu onların duygusal yakınlıklarını doğuran eksiklikleri hakkında daha fazla açılmalarını teşvik edecek.

Beraber gülün

Gülümsemenin gücünü hepimiz biliyoruz. Onun yaptığı şakalara gülmeyi ihmal etmeyin. Biriyle ne kadar çok gülersek, onlara o kadar çok çekiliriz.

Adrenalini artmasını sağlayın

Onlarla birlikte korkunç bir film izleyin. Adrenalin bazı durumlara çekim anlamına geliyor. Hoşlandığınız kişiyi korku artırıcı durumlara sokmak, onların duygularını filmle değil sizinle ilişkilendirmeye itiyor. Yani sizin yanınızda adrenalinleri yükseliyor ve kalp atışları hızlanıyor.

Bukalemun etkisi

Aşkınızın ne yaptığını taklit edin. Birinin davranışını taklit ettiğinizde, sizin hakkınızda daha olumlu düşünüyorlar. Bu durum aranızda bir bağlantı yaratıyor. En çok hangi renk kıyafetlerini giydiklerine dikkat edin ve sonra bu renklerden bazılarını gardırobunuza ekleyin.

Olağandışı benzerlikler bulun

Kendimize benzer algıladığımız insanlara ilgi duyuyoruz ve araştırmalar, benzerliğimizin nadir veya olağandışı olduğunu algılarsak çekimin artacağını gösteriyor. Yani evet, eğer aileniz aynı liseye gittiyse ya da ortak Akrep burcu tanıdığınız varsa, bunları ona yaklaşmak için kullanabilirsiniz.

Hafif dokunuşlar

İster omuzdan alınan hayali bir saç, ister şakaya gülerken koluna hafif bir dokunuş olsun... Bu hafif adımlar birbirinize karşı duygularınızı geliştirir.

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