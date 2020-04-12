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Burçlara göre ilişkide kadınların özellikleri neler başak burçları sadık!

Hangi burç aşkta nasıl özelliklere sahiptir? Burcunuza göre sizi çekici kılan yönleriniz neler? Bu soruların yanıtları içerimizde!

Burçlara göre ilişkide kadınların özellikleri neler başak burçları sadık!
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Burçlar, kişilik ve karakter yapısına dair önemli ipuçları veren bir kaynak. Her burcu, ilişkilerde karşı cinsin gözünde dayanılmaz kılan yönler var! Kişilikler hakkında ipuçları arıyanların işini kolaylaştıracak, burçların çekici özelliklerini derledik. İşte burcunuza göre sizi dayanılmaz kılan özellikler!

Koç - Güven 

Son zamanlarda ilişkilerde yaşanan en büyük sorunlardan biri güvensizlik. Koç burcuysanız ya da en yakın arkadaşınız bir koç burcu ise güven konusunda oldukça şanslısınız demektir. Koç burçlarına rahatlıkla sırlarınızı paylaşabilir ve sonsuz güven duyabilirsiniz.

Boğa - Duygusallık 

Boğalar oldukça duygusal kadınlardır. Duygularını her zaman uç noktalarda yaşayan boğalar ile acını paylaşarak azaltıp, sevincinizi paylaşarak da artırabilirsiniz. Duygularını çok iyi kullanan boğa kadınları karşı tarafı bu özelliği ile büyülüyor.

İkizler - Zeka 

Zekaya önem veriyorsanız hem mizahi yönüyle hem sanat ve edebiyat yönü kuvvetli ikizler insanlarının zekasıyla karşılaşınca onlardan vazgeçemeyeceksiniz.

Yengeç - Kişisel Bakım

Bakımlı kadınlar her zaman ilgi görür. Ve bu kadınlar genelde aslan burcudur. Bulundukları ortamda gözlerin üzerinde olmasını seven yengeç burçlarının kendilerine gösterdikleri kişisel özen onlara hayran olmanız için çok büyük bir sebep.

Aslan - Cesaret 

Aslan burçlarının kendilerine olan güvenleri ve buna bağlı olarak sönmeyen cesaretleri. İşte kendilerini hayran bırakmak için kullandıkları gizli silah… Cesaret! Öz güvenle girdikleri ortamlarda hemen fark edilmeleri işte aslan kadının dayanılmaz tavrı.

Başak - Sadakat 

Başak burçları sadakat konusunda oldukça iyidirler. Eğer onları kızdırmadıysanız size asla ihanet etmezler. Sır saklamak ya da zor durumlarınızı paylaşacağınız birisini arıyorsanız başak burçlarına sığınmalısınız. İşte bu sadakat başak burçlarının vazgeçilmez özelliği.

Terazi - Uyum 

Burçlar arasında en uyumlu burçlardan biri olan terazi burçları girdikleri ortamı sakinleştirmeleri ile ünlüdür. Duygular arasındaki dengeyi sağlayabilen bu burç sakin tavrı ile kendine hayran bıraktırıyor.

Yay - Maceraperestlik 

Yayların özgürlüklerine olan düşkünlüğünü bilmeyeniniz yoktur. Bu maceracı tavırları sayesinde insanlardan onlardan kolayca vazgeçemiyor.

Oğlak - Kararlılık 

Hedefleri söz konusu olduğunda yolundan asla sapmayan oğlak burçları bu kararlı halleri sayesinde dayanılmaz olmayı başarıyorlar.

Kova - Özgünlük 

Özgün olmayı seven kova burçlarının eşi benzeri yoktur. Öyle ki ne aynısını ne de benzerini bulamayacağınız bu karakterlerin değerini iyi bilmek gerekir.

Balık - Sanatsallık 

Sanata aşık olan balık burcunun en dayanılmaz özelliği sanatın damarlarına kadar işlemiş olmasıdır. Bu entelektüel zeka sizi büyüleyecektir.

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