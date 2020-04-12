Sahanda yumurtanın Türkçe'sini unutan Duygu Özaslan sosyal medyada alay konusu oldu!

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla üne kavuşan Özaslan, yumurta kırarken, ''Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçe'si neydi ya? kırılmış yumurta mı?'' ifadelerini kullandı. Sahanda yumurtanın Türkçe'sini unutan Özaslan, sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Twitter'da TT oldu

Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı Twitter'da Trend Topic oldu. Twitter kullanıcıları Özaslan'ı ''Biz ona halı sahada yumurta diyoruz'', ''Kızım Yozgatlısın kendine gel'' ve ''İyiyim kanka, ben de egg eitingliyorum'' gibi yorumlarla tiye aldı.

15 bin TL'lik lüks daireye taşınmıştı

Ünlü YouTuber, Maslak'tan Şişli'de bölgenin en dikkat çeken yapılarından biri olan lüks rezidansa taşınmıştı. Özaslanın yeni dairesinin aylık 15 bin TL'lik kirası ise dudak uçuklattı.