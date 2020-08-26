Evliliği kurtarma yolları nelerdir sürekli olarak kıyaslama yapıyorsanız...

Evlilikte zaman zaman çiftlerin birbirlerine seslerinin yükselmesi, ufak tefek çatışmalar gibi durumların evliliğin tuzu biberi olduğu söylenir. Tabikide arada dargınlıklar olabilir boyutu yükselmedikçe deriz. Ancak bazı durumlar vardır ki tölere edilemeyecek boyutlardır. Peki evlilikte yaşanan bu kriz durmların üstesinden gelmek için ne yapılmalı? Uzman Danışman Psikolog Ani Eryorulmaz, merak edilen soru hakkında merak edilenleri tek tek yanıtladı.

Zehirli İlişkiler kitabının yazarı Uzman Danışman Psikolog Ani Eryorulmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi – TDVKAGEM tarafından düzenlenen KALEM Söyleşileri’ne ve Sultangazi Müftülüğü Konferans Salonu’na konuk oldu. Ankara ve İstanbul Söyleşilerinde iş ve aile hayatı ile arkadaş çevresinde sağlıklı ilişki kurmanın ve sürdürmenin püf noktalarını anlattı.

SÜREKLİ OLARAK YARGILIYOR VE KIYASLIYORSANIZ...

Araştırmalar, eleştiri ve yargılama alışkanlığının evlilikleri krize götüren başlıca nedenler arasında olduğunu gösteriyor. Bireylerin ilişki içinde sürekli eleştiri getirmesi, yargılaması ve başka evliliklerle kıyaslaması ilerde meydana gelebilecek daha büyük problemlerin habercisi oluyor. İlişkide duygu ve şikayetleri dile getirmek için yargılamaktan başka yollar da kullanılabilir. Eleştiri yerine duygu paylaşımı ve iletişim, bireylerin birbirlerini daha kolay anlamasına yardımcı oluyor.

YIPRANMIŞ İLİŞKİLERDEN ARININ!

Zehirli ilişki yumurta kabukları üzerinde yürümeye benzer. Bu durumu sürdürmek ilişkiye ve bireye onarılmaz zarar verir. Bu tür ilişkiler tedavi edilemezse bireylerde, fiziksel sağlığın kaybı, yeme bozuklukları ve kötü alışkanlıklar gibi sorunları tetikler.

ZOR İLİŞKİLER İÇİN SINIRLARI ÇİZME ZAMANI!

Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan örneklerde zehirli ilişkileri gün ışığına çıkarmak çözüme giden yolu açıyor. İlişkileri sürdürebilmenin öncelikli şartı bireyin fiziksel ve psikolojik sınırlarını öncelikle kendinin bilmesinden geçiyor. Bu doğrultuda birey sınırlarını doğru çizebiliyor. Herkesin dönem dönem ilişkilerinde krizler yaşayabilmesi muhtemel olmakla birlikte, bunları aşma yollarını bulmaları da imkansız değil.

EVLİLİK İLİŞKİSİ AİLEDE ÖĞRENİLİYOR!

İki farklı aile düzeninden ve iki farklı dünyadan bireyin yeni bir hayatta bir araya gelmesi evliliği zor kılıyor. Çiftler yeni bir hayat kurarken aslında büyümüş oldukları evde gördüklerinden deneyimlediklerinden oluşan kirli bavullarını da bir araya getiriyor. Evlilik anne-babamızın evliliğini yaşayarak öğreniliyor. Yetiştiğimiz ailede gördüklerimizin istemsiz bir şekilde kurduğumuz ilişkilerde kendini gösteriyor. Evlenen çiftler yeni hayatlarında kendi olumlu ve olumsuz deneyimlerini de bilmeyerek evliliğin ortasına taşıdıkları için ortaya çıkan karmaşa evliliği zorlaştırıyor. Bunun bilincinde olarak hareket edebilen çiftler uzlaşabileceği bir ortama geçebiliyor.

DUYGULAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR!

İlişkilerini sıkıntıdan uzak tutmak adına duyguları ve düşünceleri halının altına itmek, üstünü örtmek de evlilikleri krize sürüklüyor. Çiftler krizle yüzleşmek yerine onları yokmuş gibi yaşamayı tercih ediyor. Oysa, problemleri örtbas ederek bastıran çiftler giderek evlilikten uzaklaşıyor. Bu alışkanlıktan uzaklaşmak, duyguları kabullenerek yapıcı adımlar atmak ise ilişkiyi sağlıklı boyuta taşıyor.