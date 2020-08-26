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Babagannuş nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Sofraların vazgeçilmez mezelerinden babagannuş tarifini sizin için hazırladık. İşte evde keyifle yapacağınız babagannuş tarifi...

Babagannuş nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Hatay mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden babagannuşu evde denemeye ne dersiniz? Akdeniz'e özgü bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. Taptaze yaz sebzeleriyle lezzetini ikiye katlayan babagannuşu mutlaka denemenizi öneriyoruz. Ekmek bana bana yiyeceğiniz bu salatanın misler gibi de bir köz kokusu var. Peki babagannuş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane babagannuş tarifi!

Malzemeler:

3 adet büyük boy patlıcan
3 adet kırmızı biber
4 adet yeşil biber
2 adet domates
1 adet sarı biber
(isteğe bağlı)
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Nasıl yapılır?

Patlıcan, domates ve biberleri közleyin. Közlenen sebzelerin kabuklarını soyun.
Bir bıçak yardımıyla patlıcanları gelişi güzel parçalayın. Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın. Sarımsakları ezin. Zeytinyağı, nar ekşisi, ve tuz ile karıştırın. Bütün malzemeleri bir kaba alın, karıştırın ve sunuma hazır hale getirin.

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