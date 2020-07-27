Saçlar neden çabuk yağlanır yediğimiz besinler yağlanmada etkili!

Saçların çabuk yağlanması sıklıkla karşımıza çıkan bir sorun. Saç yağlanması saç yapısından kaynaklandığı gibi dış etkenlerden de kaynaklanabiliyor. Her gün saçlarınızı yıkamak zorunda kalmanızın sebebi tükettiğiniz bazı gıdalar olabilir. Peki saçın hızlı yağlanması nasıl önlenir? Saçları yağlandıran besinler neler? İşte saçların yağlanmasına neden olan besinler...

Kızarmış yiyecekler

Fast food olarak da adlandırılan yiyecekler, yağ bezlerinin aşırı uyarılmasına neden olur. Ürettikleri yağ, kafa derisi de dahil olmak üzere cildimizi ekstra yağ ile kaplar. Akşam yemeğinde yediğiniz fast food bir hamburger saçınızın bir gecede yağlanmasına yol açabilir.

Şeker

Hormonlar vücudumuzun içinde gerçekleşen hemen hemen tüm süreçleri kontrol etmeye yardımcı olur. Bu yüzden hormonları dengede tutmak önem taşıyor. Şeker bu konuda yardımcı olan bir ürün değildir. Şeker, vücuttaki iltihaplanma sürecini etkiler ve bezlerin daha fazla yağ üretmesini teşvik ederek kan şekeri seviyesini yükseltir.

Süt ürünleri

Süt, peynir ve tereyağı gibi besinler vücudumuz tarafından yağ olarak sindiriliyor ve bu durum da yağlı saçlara, sivilceli bir cilde sebep olabiliyor. Akşamları bir bardak tam yağlı süt, sabahları acil bir saç yıkamaya ihtiyaç duymanıza neden olabilir.

Rafine karbonhidrat

İyi karbonhidrat ve kötü karbonhidratlar vardır. Rafine karbonhidratlar kötü grupta yer alır. Rafine karbonhidratlı yiyeceklere güzel bir örnek olarak ekmeği verebiliriz. Karbonhidrat işleme çalışmaları ile vücudumuz aşırı yüklemeye maruz kalır. Bu işlem yağ bezlerinin fazla yağ üretmesini sağlar ve sonuç; yağlı bir kafa derisi!

Yağlanmayı durdurmak için...

Eğer saçınızın hızlı yağlanmasını önlemek istiyorsanız mutlaka B ve E vitamini içeren besinler, çinko ve sağlıklı yağlar tüketmelisiniz.