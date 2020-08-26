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﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi

2017 yılında “Ağlama Beni Ana” isimli single'la adını duyuran Bilal Hancı, yeni şarkısı “Sevdanın Böylesi”ni ILS Vision etiketiyle dinleyicisiyle buluşturdu.

﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi
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Dijital dünyada espirili videolarıyla, 2017 yılında da “Ağlama Beni Ana” isimli single çalışmasıyla adını duyuran Bilal Hancı, yeni şarkısı “Sevdanın Böylesi”ni ILS Vision etiketiyle dinleyicisiyle buluşturdu.

Karadenizli olan ve müziğine de karadeniz ezgilerini yansıtan genç şarkıcı Bilal Hancı, şu ana kadar 3 single çalışması ile dinleyicilerin karşısına çıkmış ve toplamda 116 milyon dinlenmeye ulaşmıştır.

Bilal Hancı’nın ILS Vision etiketiyle yayınlanan “Sevdanın Böylesini” adlı son single çalışmasının sözleri Mesut Çakır, Tuncay Taşkın, bestesi Mesut Çakır, video klibi de Sinan Binay imzalı.

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