Bircan Bali'nin kızının adı ne oldu ünlü sunucu Saygı Karen'i kucağına aldı!

Beyaz TV'de ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, hamileliği sebebiyle yeni sezonda yer almadı. Bu süreci evinde geçiren ünlü isim, dün bebeğini dünyaya getirdi.

"Hayat şimdi başladı"

Kızına Saygı Karen adını veren Bircan Bali, müjdeli haberi Instagram hesabından verdi. Bali, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin"

Bircan Bali'nin kısa sürede onlarca beğeni alan paylaşımına Seren Serengil, Günel, Deniz Akkaya, Sevim Emre ve Gökçe Kırgız gibi ünlü isimler yorum yaparak tebrik mesajı paylaştı.