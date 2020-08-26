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Müjdeyi Burak Altındağ verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!

2 yıl önce ekranlara veda eden yılların sevilen talk show programı Beyaz Show, yeniden ekranlarda olacak. Müjdeli haberi ise fenomen Burak Altındağ duyurdu.

Müjdeyi Burak Altındağ verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!
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20 yıldan fazla süre Türkiye'nin en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show, ekranalara geri dönmeye hazırlanıyor. Beyaz Show bu kez TV8 ekranlarında, yeniden izleyiciyle buluşacak.

Beyaz Show geri dönüyor

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını açıkladı. Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerine yer verdi.

Son programını Mayıs 2018'de yapan Öztürk, geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmuştu. Ünlü sunucudan yeni programına dair bir açıklama ise henüz gelmedi.

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