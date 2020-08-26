Berliner nasıl yapılır içi dolgulu eşsiz lezzet!

Elmaelma.com okuyucuları için bugün donut tadında enfes bir Alman lezzeti olan berliner tarifini hazırladık. Yapılışı biraz zahmetli gibi gözükse de bu tarif tadıyla sizleri mest edecek. Berlinerleriniz şahane lezzetiyle çay saatlerinize konuk olmayı bekliyor. Gelin berliner nasıl yapılır bir göz atalım!

Berliner malzemeleri:

Hamuru için:

600 gram un

150 ml. ılık süt

1 paket kuru maya

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

80 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

İçi için:

200 gram yaban mersini marmeladı

2 yemek kaşığı su

Üzeri için:

1/2 su bardağı pudra şekeri

Hazırlanışı:

İçi dolgulu donut, berliner hazırlamak için; ılık süt, kuru maya, toz şeker, tuz, yumurtalar ve oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Elinizle karıştırdığınız ağırlıklı olarak sıvı malzemelerin olduğu karışıma azar azar elenmiş un katın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine nemli bir bez örttüğünüz hamuru, mayalanması için oda ısısında 50 dakika kadar bekletin. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, avuç içinizde yuvarladıktan sonra yağlı kağıt üzerine dizin.

Kurumaması için üzerini de yağlı kağıt ya da streç filmle örttüğünüz yuvarlak mayalı hamurları, oda ısısında 40 dakika kadar bekletin. İkinci mayalanma süresinin sonuna doğru ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kızgın yağı orta ateşe aldıktan sonra hazırladığınız berliner hamurlarını derin yağda arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın. Kızaran berlinerleri fazla yağını bırakması ve soğuması için bir kenarda dinlendirin.

İç harcı için fazla pütürlü ve yoğun meyveli olmayan yaban mersini marmeladını soğuk suyla karıştırarak kıvamını seyreltin. İnce uçlu bir krema sıkma poşeti ya da mutfak enjektörü içine aldığınız sulandırılmış marmeladı, hamurların kenar kısmını sıkma poşetinin ucuyla delerek iç kısımlarına olabildiğince doldurun. Servis tabağına aldığınız berlinerlerin üzerine pudra şekeri eledikten sonra ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.