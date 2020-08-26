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Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku 500 bin lirası çalındı!

Bankadan çıkan Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi, 500 bin TL'si çalındı. Polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku 500 bin lirası çalındı!
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Şişli Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına giden dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, gasp şoku yaşadı. Ara sokakta dizisinde yer alan oyuncuyu yumruklayarak yaralayan gaspçı, içinde yarım milyon bulunan çantayla kayıplara karıştı.

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan ve birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi. İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Daha sonra ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alarak olay yerinden kaçtı.

Polise ifade verdi

Günnur Adıgüzel, yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra durumu polise bildirdi ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkalini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı. Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı.

Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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