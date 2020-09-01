Flörtte yapılan hatalar neler geçmişteki ilişkinizden bahsetmeyin!

Bir ilişkiye başlamadan önce hoşlandığınız insanı daha yakından tanımanın ilk aşaması olan flört sırasında hepimiz hatalar yapabiliyoruz. İstediğiniz birlikteliğe başlamadan yaptığınız hatalar bir çuval inciri berbat edebilir. Flört döneminde heyecana kapılıp hata yapmanıza engel olacak önerileri içeriğimizde biraraya getirdik. İşte flört ederken yapılan 6 hata!

Geçmişten bahsetmek

Geçmişteki ilişkilerden bahsetmek en sık başvurulan hatalardan biri. Biriyle flört ederken karşınızdaki kişi saygı duyuyor diye sohbet esnasında eski kız ya da erkek arkadaşlarınızdan bahsedemezsiniz. Bu, yazılı olmayan bir ilişki kuralıdır! Eğer geçmiş ilişkilerinizi konuşmak istiyorsanız arkadaşlarınızı arayın, flörtünüzü değil.

Kendini yanlış tanıtmak

Bu gerçek hayatta da böyledir. Hiçbir zaman olmadığınız biri gibi davranmayın. Kendinizi yanlış tanıtmak, yalan üzerine bir ilişki inşa etmektir. Yalan üzerine kurulan ilişkiler kısa sürede yıkılmaya mahkumdur.

Para konuları

Eğer flört ettiğiniz kişi 'paraya düşkün' değilse, cüzdanınızın ne kadar kabarık olduğu ile ilgilenmeyecektir. Sürekli evinden, arabasından, maddi durumunda bahsetmek dünyanın en itici davranışıdır. Flörtünüzü etkilemek için paranızı değil duygularınızı konuşturun!

'Yapışkan' olmak

Sadece birkaç randevudan sonra sürekli arayan soran, nefes aldırmayan ve deyim yerindeyse 'yapışan' insandan daha fazla rahatsız eden şey yoktur. Flört demek birbirini tanımak ama hayatının merkezine koymak demek değildir. Sürekli darlamak yerine rahat olun ve flört süresinin tadını çıkarın.

Hep "ben, ben" demek

Henüz yeni filizlenmiş bir ilişkiyi hızla sona erdiren bir başka hata da kendiniz hakkında çok fazla konuşmaktır. Elbette, karşınızdaki kişinin sizi tanıması için kendinizden bahsetmeniz gerekir. Ancak bu bahsetme işini karşı tarafın da dahil olduğu bir sohbet ile gerçekleştirin. Kendiniz hakkında her şeyi bir anda ortaya dökmeyin. Bırakın o sizi sorular sorarak tanımaya çalışsın.

Gözlere hakim olamamak!

Hoş birini gördüğümüzde hepimiz dönüp bakarız, kabul. Ancak bir randevudaysanız gözleriniz karşınızdaki kişide olsun, etraftaki güzelliklerde değil!