Mehmet Akif Alakurt fiziğini beğenmeyen takipçisine küfür etti!

Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, geçen sene kadınları aşağılayan ifadeler kullandığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Alakurt bu sefer de spor yaptığı için fiziğiyle ilgili yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etti sonra da "Kendini bozmuşsun" diyen kişiye tehditler savurdu.

"Hakkınızı bizzat veririz, akıllı olun"

Instagram hesabından sık sık spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Mehmet Akif Alakurt, "O kadar spor yaptın hiçbir şey yok" diye mesaj atan bir kullanıcıya müstehcen küfür ederek cevap verdi. Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, "Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın" diyen takipçisine "Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun" diyerek tehdit etti.

Türk kadınlarına hakaret etmişti

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

İşte Mehmet Akif Alakurt'un takipçilerine verdiği yanıtlar...