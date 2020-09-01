search menu
search
close

Seren Uzun Tüm Türkiye‘yi Oynatacak

Pulim şarkısıyla milyonlara ulaşan Seren Uzun ; yeni teklisi “Sevda Sözü’yle tüm Türkiye’yi oynatacağını söyledi.

Seren Uzun Tüm Türkiye‘yi Oynatacak
-A A+

Memleketi Trabzon başta olmak üzere Rize ve çevre ilçelerinde çekilen klipte; yöresel kıyafetin yanı sıra Kendi tarzına uygun görselliğiyle de dikkat çekecek Seren Uzun; Bu aralar çok sıkıntılar yaşadık. Hep beraber eğlenebileceğimiz bir şarkı oldu. Şarkımızla Herkes oynayacak, dedi. 28 ağustos Cuma akşamı Goed Müzik etiketi ile  Netd Youtubekanalında ve tüm dijitallerde yayınlanan şarkı özellikle Karadenizliler taraf ından çok beğenildi.

Şarkı Dükkanın da kaydedilen "Sevda Özü’’ isimli şarkının sözleri Sema İnal‘a, bestesi Sema İnal ,Ceydar İmzası taşıyor. Aranje Ceydar’a ,mix,mastering Buğra Kunt,kemençe sesi ise  Mehmet Erkan ‘a ait. 

Video klip ; Deniz Akkabak yönetmenliğinde , Ahmet Berk Taşcı  görüntü yönetmenliğinde profesyonel bir ekip ile çekildi. Seren Uzun ‘un “Sevda Özü “ isimli video klibi müzik kanallarında yerini almaya hazır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Başarılı haber spikeri Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu! Başarılı haber spikeri Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu!
Magazin
Flört ederken yapılan 6 kötü hata! Flört ederken yapılan 6 kötü hata!
Aşk
En Güncel Galeriler
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
Önceki Haberler
Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Erkek takipçisine küfür etti!
Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Erkek takipçisine küfür etti!
Demet Evgar'ın acı günü! Helallik istenirken gözyaşlarına boğuldu!
Demet Evgar'ın acı günü! Helallik istenirken gözyaşlarına boğuldu!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Haldun Boysan'dan acı haber! Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Haldun Boysan'dan acı haber! Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Nihal Candan'ı kahreden olay! Sevgilisi binadan düştü!
Nihal Candan'ı kahreden olay! Sevgilisi binadan düştü!
6 neden sizi bu hastalığa itiyor!
6 neden sizi bu hastalığa itiyor!
Çikolataya rakip: Bitter çikolatalı Fudge tarifi
Çikolataya rakip: Bitter çikolatalı Fudge tarifi
Akdeniz mutfağından: Kolay humus tarifi
Akdeniz mutfağından: Kolay humus tarifi
Yorumlar