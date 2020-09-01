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Mazhar Alanson'dan eleştirilere cevap vurun ulan vurun ben kolay ölmem!

27 Ağustos'ta yapılacak MFÖ konserinin iptal edilmesinin ardından Mazhar Alanson'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı "Beni linç ediyorlar" diye konuştu.

Mazhar Alanson'dan eleştirilere cevap vurun ulan vurun ben kolay ölmem!
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MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da yapılması planlanan konseri iptal oldu. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ söylentileri gösterildi. Daha sonra bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini ileri sürdü.

"Çocuklar bile inanmaz"

Sosyal medya üzerinden iddialara yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem. Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, ‘Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

Alanson bilet iddiaları için kısa ve net konuştu: “Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz.”

"Ortak kararla iptal edildi"

Bodrum konserinin organizasyon şirketi KerkiSolfej de basın açıklaması yayınladı: 27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin TL'dir. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.”

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