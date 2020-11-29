İlişkide mutlu olmak için yapılması gerekenler neler saygı ilişkinin temeli!

Her ilişkide zaman zaman bir takım gerginlikler olabiliyor. Ancak tadı tuzu dediğimiz bu gerginlikler ilişkide ilerleyen zamanlarda yerini daha büyük tartışmalara ve gerginliklere bırakabiliyor. İlişkilerde yaşanan gerginliklerin büyük bir çoğunluğu çiftler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Eğerki sizde ilişkide iletişimsizliğe bağlı sorunların üstesinden gelmede zorlanıyorsanız bu öneriler tam olarak size göre!

Saygı bir ilişkinin temelidir!

İlişkileri çığırından çıkaran en büyük sorunlardan biri de saygısızlık! Saygı bir ilişkinin temelini oluşturmakla birlikte bir ilişkinin anahtarını oluşturur. Siz ilişkinizde saygı sınırını zorlarsanız o ilişki çok da sağlıklı ve uzun ömürlü olmayacaktır. Unutmayın size yapılmasını ve söylenmesini istemediğiniz şeyleri ilişkinizde yapmayın!

Uzun konuşmalara girmeyin

Gerginliği daha fazla uzatmak ve daha kötü sonuçların doğurmasına neden olan uzun uzadıya konuşmalarınızı uzatmak, uzun cümleler kurmak bu durumlarda yapılması gereken son şeylerden biridir. Aranızdaki sorunu çözmek için konuşmak her ne kadar tek doğru yolsa uzun cümlelerde bir o kadar yanlış bir çözüm yöntemi olacaktır.

İçinizde biriktirmekten vazgeçin

Anlık oluşan gerginlikleri kafanızda büyütüp ve uzun bir süre biriktirip partnerinizle yersiz patlamalarda bulunabilirsiniz. Kırıldığınız veya kafanıza takılan en ufak bir şeyde partnerinizi karşınıza alıp konuşun. İlişkinizi sağlam ve dinamik tutmanın en önemli noktalarından biri de susup biriktirmemektir. Anlık duygularınız her şey henüz tazeyken konuşmakta fayda var.

Geçmiş geçmişte kalsın

Aranızda bir problem var veya geçmişte yaşadığınız bir olay yüzünden sürekli olarak kavga ediyor ve hep aynı yerde takılıyorsanız bu kısır döngüden bir an önce vazgeçin! Yaşadığınız durum sizin için veya partneriniz için bir saplantı haline gelmiş olabilir. Çoğu zaman içine düştüğümüz bu kısır döngünün farkına varmıyoruz ve sonuç çok daha üzücü olabiliyor. Sakinlik ve düşünerek adım atmaya özen gösterin.