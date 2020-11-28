Öykü Çelik'ten şok açıklama "K.çına kadar mini etek giymiş kızla..."

Pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenen Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi.

POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.

"K.ÇINA KADAR MİNİ ETEK GİYMİŞ KIZLA..."

Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.”