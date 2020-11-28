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Acı biberin bilinmeyen faydaları kolay zayıflamaya yardımcı oluyor!

Acı biberin saymakla bitmeyen faydaları bulunur. Pek çok rahatsızlığa iyi gelen acı biber, yeterince tüketildiği zaman birçok konuda insan sağlığına iyi gelir.

Acı biberin bilinmeyen faydaları kolay zayıflamaya yardımcı oluyor!
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Son yıllarda doktorlar acı biberi romatizmal ağrıları dindirmek şekeri düşürmek ya da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladılar. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları dindirmede eşsiz bazı özellikleri nedeniyle bazı toplumların zaten binlerce yıldır ağrıyı dindirmek için kullandığı acı biber güncel tıpta da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladı.

Acı biberin özünde doğal ağrı kesiciler vardır ve vücutta mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlarlar.

Kan dolaşımını hızlandırır.

 

Grip mikrobunu önleyerek nezle ve soğuk algınlığı olmanızı önler.

Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani doğal bir kemoterapi görevi görür.

Acı biber, sindirime yardım eder, iştah açıcıdır ayrıca kanda şeker ve kolesterolü azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller (Kanı inceltir)

YAĞ YAKMA VE ZAYIFLATICI ÖZELLİĞİ VAR

Acı biber yenildiğinde vücutta dolaşımı hızlandırır. Bu sayede felç riskine karşı da koruma sağlar. Acı biberin midede mikropları öldürme özelliği vardır. Ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olan mikropları öldürmek için acı biber tüketebilirsiniz. İştah açıcı özelliği herkes tarafından bilinmektedir. Bu dezavantaj gibi görünse de acı biberin metabolizma hızlandırma ve kabızlığı önleme etkisi daha fazladır. Bu sayede zayıflatıcı özelliği vardır. Ayrıca vücuttaki yağı yakma özelliği de bulunur. 

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