Cinsel detoks nedir olumsuz düşünceleri bırakmak şart!

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistlerine göre, olumsuz düşünceleri cinsel hayatın tamamen dışında bırakarak “cinsel detoks” yapmak mümkün...

OLUMSUZ DÜŞÜNCELER CİNSEL DAVRANIŞLARI ETKİLER

“Cinsellik hakkındaki olumsuz düşünceler duyguları, duygular bedensel duyumları ve cinsel davranışları etkiler. Burada bilinç çoğu zaman bu sürecin farkında olmaz ve her geçen gün otomatik olarak olumsuz düşüncelerin esiri olur ve kişinin korktuğu başına gelir. Buna ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ diyoruz.

Performans kaygısı, partneri tatmin etme zorunluluğu hissetme, kendi bedeniyle barışık olmama, cinselliği pis, günah, ayıp, yasak, suç gibi görme ve cinsel tabuları yıkamama gibi pek çok olumsuz düşüncenin zihinden atılarak etkisiz hale getirilmesi cinsel detokstur.

Örneğin; ‘Kalçamın çok büyük olduğunu düşünürse’, ‘Göğüslerimi sarkık bulursa’, ‘Onu tatmin edemezsem’, ‘Erken boşalırsam’ gibi olumsuz düşünceler de birer kendini gerçekleştiren kehanet haline gelerek cinsel hayatı kabusa çevirir.”

CİNSEL DETOKS İÇİN YAPILMASI GEREKEN...

- Yaşamınızda size olumsuz düşüncelerin oluşmasını sağlayacak ortamlardan uzaklaştırın. Özellikle cinsellik esnasında sizi olumsuz düşüncelere kendinizi kapatın.

- Kendinize olumlu ve huzurlu ortamlar oluşturun, bunun için size iyi gelebilecek kitaplar, ve cinsel içerikli videolar izleyebilirsiniz. Sizi rahatlatabilecek hayaller kurun, ümitsizlik, korku gibi olumsuzluklardan uzak durun.

- Partnerinizle aranızdaki diyalog samimi ve açık olmasını sağlayın. Birbirinizden sakladığınız durumlar sizi huzursuz olmanıza neden olabilir.

- Öfke sorunu yaşıyorsanız bu durumu atlatabilmek için çözüm yolları oluşturun ve öfkenizi kontrol altına almaya çalışın.

- Uyku her şeyin temelinde yatmaktadır. İş yaşamınızda ve gerek cinsel yaşamınızda uykunuzu düzenli haline getirin ve vücudunuzun ihtiyacı olan dinlenmeyi sağlamalısınız.

- Cinsel hayatınızı sürekli hale getirmeye özen göstermelisiniz.

- Gerek cinsel yaşamınızda gerek partnerinizle paralel olan sağlıklı bir ilişki için uzman terapistlere başvurabilirsiniz. Bu durumda zaman zaman yaşamınızda uzman terapistten yardım almaktan çekinmeyin.