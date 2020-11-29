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Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Banu Alkan'a tehdit!

Oyuncu Banu Alkan, tarzı ve kıyafetleriyle kendisini taklit ettiğini düşündüğü Kylie Jenner'a 'Taklitçi kezban' demişti. Jenner'dan Alkan'a tehditli yanıt geldi

Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Banu Alkan'a tehdit!
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Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a yaptığı göndermelerle gündeme geliyor. Alkan daha önce kendisini taklit ettiğini öne sürdüğü Kylie Jenner'a sosyal medya paylaşımıyla 'taklitçi kezban' demişti. Jenner'dan Banu Alkan'a mesaj atarak yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

"Böyle devam ederseniz avukatımla uğraşacaksınız!"

Son olarak sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaşan Banu Alkan,  Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etmişti. Ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner bu kez Banu Alkan'a mesaj atarak şunları söyledi: “Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşacaksınız!”

Alkan, 'Kezban' demeye devam etti

Afrodit Banu Alkan, Jenner'ın kendisine gönderdiği sert yanıtı Instagram'ın hikayeler kısmından paylaştı. Alkan, Jenner'a "Hem sonradan olma, kopyacı, kezban hem de kültürsüz" cevabını verdi. İkilinin 'taklit' tartışmasının nereye varacağı merakla takip ediliyor.

Kaynak: Kadraj magazin

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