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Cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır Kilis mutfağının müthiş lezzeti!

Kilis mutfağından bütün dünyaya duyurabilmiş yapılışı da oldukça pratik olan cennet çamurunu denemek isteyenler için işte tarifimiz...

Cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır Kilis mutfağının müthiş lezzeti!
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Şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı, Kilis mutfağının tescilli lezzeti Cennet çamuru tatlısı yaklaşık üç dört asır öncesine ait yemek tariflerinin olduğu osmanlıca yazılmış bir kitaptan tercüme edilen tarifin, sürekli denenmesiyle son şeklini almış bir tatlıdır.Peki bu yöresel tatlı nasıl yapılır işte tarifi...

Malzemeler: 300 gram kadayıf, 4 yemek kaşığı tereyağı,100 gram toz antep fıstığı

Şerbeti için: 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su,  3-4 damla limon

Cennet çamuru tatlısı yapılışı:

Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun. İçerisine fıstığın 3/4 ünü ekleyip kavurmaya devam edin. Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır. Üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz.

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