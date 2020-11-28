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Kaymak maskesi tarifiyle bebek gibi bir cilde sahip olmanız mümkün!

Süt kaymağı maskesi cilt için kozmetik ürünlere vereceğiniz yüksek ücretlerin yanında düşük maliyetiyle tercih edilebilir. Peki kaymak maskesi nasıl yapılır?

Kaymak maskesi tarifiyle bebek gibi bir cilde sahip olmanız mümkün!
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Süt kaymağı maskesi ile cilt lekelerini etkili biçimde yok edebilirsiniz.

Süt kaymak maskesi malzemeler
-Süt kaymağı (2 yemek kaşığı)
-Süt (2 yemek kaşığı)
-Aspirin (1 tablet)
-Buğday nişastası (2 yemek kaşığı)
-Limon suyu (Taze sıkılmış bir çay kaşığı)

Öncelikle Aspirin tabletini limon suyu ile iyice ezerek bir kaşık içerisinde hazırlayın. Daha sonra diğer malzemeleri bir kapta karıştırın. Üzerine Aspirin ve limon suyunu ekleyin. Süt kaymağından maske için tüm malzemeleri krem kıvamını alıncaya kadar karıştırın.

Her cilt tipine uygulayabileceğiniz kaymak maskesi cam bir kavanoz içerisinde buzdolabında bir ay süreyle saklanabiliyor.

Kaymak maskesi yaparak ciltteki lekelerle mücadele ederken peeling etkisiyle daha taze bir cilde de sahip olabilirsiniz.

Süt kaymak maskesi iki gün ara vererek 15 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Kaymak maskesi faydaları
Beyaz çatlaklara kesin çözüm için süt kreması kullanılabilir.
Yüze kaymak sürmek başta sivilce izlerini yok eder, siyah noktaları temizler
Süt kaymağı faydaları ile cildi onarır.
Cilde kaymak sürmek çatlak ve çiğ süt kaymağı çatlak tedavisinde kullanılabilir.
Süt kaymağının cilde faydası ile kırışıklık önleyici özellik gösterir.
Kaymak cilde faydaları ile ciltteki sivilce ve akne gibi problemlerde yardımcıdır.
Süt kreması gögüs catlakları nasıl geçer sorusuna cevap olabilir.

 

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