search menu
search
close

Mayalı poğaça nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Mayalı poğaça nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Poğaça tariflerinden en lezzetlerilerinden biri olan bu enfes tada bayılacaksınız!

Mayalı poğaça nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
-A A+

Mayalı poğaça nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Poğaça tariflerinin en lezzetlilerinden biri olan mayalı poğaça tarifini yoksa siz hala denemediniz mi? Puf puf kabaran bu şahane lezzeti yemelere doyamayacaksınız! İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda mayalı poğaça tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paketyaş maya (42 gram), 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 tepeleme çay kaşığı tuz, 7 su bardağı un(aldığı kadar), 1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı susam

HAZIRLANIŞI: 

1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. 1 paket kuru maya ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin. Maya tamamen eridikten sonra 1 su bardağı sıvı yağ , 1 adet yumurta ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyin.Unu azar azar ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.Yumuşak ve yapışmayacak bir kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini streç film ve nemli bir bezle kapatıp 40-45 dakika kadar oda ısısında mayalanmaya bırakın.Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz mayalı hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.Son mayalandırma işlemi için 10-15 dakika kadar poğaçaları tepside bekletin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Puf puf kabarmış mayalı poğaçalar hazır, afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz! Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!
Magazin
Talat Bulut'tan ilginç itiraf: 45 gün yıkanamamıştım! Talat Bulut'tan ilginç itiraf: 45 gün yıkanamamıştım!
Magazin
En Güncel Galeriler
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Önceki Haberler
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Örgü çörek nasıl yapılır pastaneden çıkmış gibi!
Örgü çörek nasıl yapılır pastaneden çıkmış gibi!
Cennet çamuru tarifi şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi!
Cennet çamuru tarifi şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi!
Acı biberin muhteşem faydaları bakın neler!
Acı biberin muhteşem faydaları bakın neler!
Oyuncu Öykü Çelik'ten şoke eden açıklamalar!
Oyuncu Öykü Çelik'ten şoke eden açıklamalar!
Kaymak maskesi nasıl yapılır sivilce izlerine etkili!
Kaymak maskesi nasıl yapılır sivilce izlerine etkili!
Aynur Aydın’dan kürk giyen Bülent Ersoy’a büyük tepki!
Aynur Aydın’dan kürk giyen Bülent Ersoy’a büyük tepki!
Bağışıklık sistemini güçlendiren diyet nasıl yapılır?
Bağışıklık sistemini güçlendiren diyet nasıl yapılır?
Yorumlar