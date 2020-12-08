search menu
search
close

İlişkinizi canlı tutmanın yolları farklı aktiviteler deneyin!

Bir ilişkiyi canlı tutmanın yolları neler? Monotonlaşan ilişkinizi bu döngüden kurtarmanın 3 yolunu içeriğimizde açıklıyoruz...

İlişkinizi canlı tutmanın yolları farklı aktiviteler deneyin!
-A A+

Uzun zamandır sürdürülen ilişkilerde heyecanın azalması, monoton bir hayat adeta kaçınılmazdır. Ancak bu durumu tersine çevirmek biraz da sizin elinizde. Yıllardır birlikte olmanız hep sıkıcı bir beraberlik yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Peki bir ilişkiyi canlı tutmanın yolları neler? Elmaelma.com olarak 3 maddede ilişkiyi canlı tutmanın yollarını sıraladık...

Farklı aktiviteler deneyin

Emin olmalısınızki her zaman partnerinizle olmak bir yerden sonra birbirinizden sıkılmanıza neden olabilir. Bİrbirinize farklı zamanlar ve farklı aktiviteler yapmak için fırsat verin. Mesela uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla zamanlı görüşmeler ayarlayıp yakın  arkadaşlarınızda hafta sonları tatilleri yapabilirsiniz! Aksine bunlar ilişkinizi canlı tutmak ve birbirinizi özlemek için iyi bir fırsat. Tabi sizin arkanızı dönmeyi bekleyen fırsatçı bir partnere sahip değilseniz! Unutmamalısınız ki bu tarz etkinlikler için ilişkide güvenin çok sağlam olması gerekli!

Her zaman birlikte uyumayın

Elbette ki sevdiğiniz kişiyle uyumak, ona sarılmak dünyadaki en keyif veren anlardan biridir. Ancak bazı zamanlarda tek başınıza yatmak isteyebilirsiniz. Bunu kendinize çok görmeyin zaman zaman partnerinizle uyumak istemeyebilirsiniz. Bazı zamanlarda uyurken sizi rahatsız edebilir. İşte bu noktalarda farklı yatakta yatmayı kendinize çok görmeyin. Hatta bu durum bazen romantik anların yaşanmasına bile neden olabilir! Onu sizin kucaklayıp ufak öpücüklerle eski yerine götürmesine izin bile verebilirsiniz!

Birbirinizi özleyin

Hayatınızda özel bir yeri olan kişinin yaptığı bir çok şeye hakim olmanız gerekiyor. Ancak bunu öğrenmek için her an her saniye iletişim halinde olmanız anlamına gelmiyor! Sürekli olarak onu arayıp ne yaptığını sormak yerine birbirinizi özelemek için zaman verin ve gün sonunda dolu dolu bir sohbetin keyfine varın!

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi! Bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi!
Pratik Bilgiler
Kolesterolü dengeleyen mucize besin! Kolesterolü dengeleyen mucize besin!
Organik
En Güncel Galeriler
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Hakan Taşıyan'dan sevenlerini üzen haber! Organ nakli bekliyor!
Hakan Taşıyan'dan sevenlerini üzen haber! Organ nakli bekliyor!
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Dilinizin yapısı sağlığınız hakkında ipuçları veriyor!
Dilinizin yapısı sağlığınız hakkında ipuçları veriyor!
İkinci el alabileceğiniz 10 harika şey!
İkinci el alabileceğiniz 10 harika şey!
İşte çay lekesini çıkarmanın en pratik yöntemi!
İşte çay lekesini çıkarmanın en pratik yöntemi!
Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken 5 kural!
Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken 5 kural!
Çayın yanına: Tahinli mermer kek
Çayın yanına: Tahinli mermer kek
Yok böyle lezzet: Tavuklu kereviz salatası
Yok böyle lezzet: Tavuklu kereviz salatası
Saraçoğlu, eski sevgilisine ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!
Saraçoğlu, eski sevgilisine ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!
Hangi yağ neye iyi geliyor?
Hangi yağ neye iyi geliyor?
Yorumlar