İlişkinizi canlı tutmanın yolları farklı aktiviteler deneyin!

Uzun zamandır sürdürülen ilişkilerde heyecanın azalması, monoton bir hayat adeta kaçınılmazdır. Ancak bu durumu tersine çevirmek biraz da sizin elinizde. Yıllardır birlikte olmanız hep sıkıcı bir beraberlik yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Peki bir ilişkiyi canlı tutmanın yolları neler? Elmaelma.com olarak 3 maddede ilişkiyi canlı tutmanın yollarını sıraladık...

Farklı aktiviteler deneyin

Emin olmalısınızki her zaman partnerinizle olmak bir yerden sonra birbirinizden sıkılmanıza neden olabilir. Bİrbirinize farklı zamanlar ve farklı aktiviteler yapmak için fırsat verin. Mesela uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla zamanlı görüşmeler ayarlayıp yakın arkadaşlarınızda hafta sonları tatilleri yapabilirsiniz! Aksine bunlar ilişkinizi canlı tutmak ve birbirinizi özlemek için iyi bir fırsat. Tabi sizin arkanızı dönmeyi bekleyen fırsatçı bir partnere sahip değilseniz! Unutmamalısınız ki bu tarz etkinlikler için ilişkide güvenin çok sağlam olması gerekli!

Her zaman birlikte uyumayın

Elbette ki sevdiğiniz kişiyle uyumak, ona sarılmak dünyadaki en keyif veren anlardan biridir. Ancak bazı zamanlarda tek başınıza yatmak isteyebilirsiniz. Bunu kendinize çok görmeyin zaman zaman partnerinizle uyumak istemeyebilirsiniz. Bazı zamanlarda uyurken sizi rahatsız edebilir. İşte bu noktalarda farklı yatakta yatmayı kendinize çok görmeyin. Hatta bu durum bazen romantik anların yaşanmasına bile neden olabilir! Onu sizin kucaklayıp ufak öpücüklerle eski yerine götürmesine izin bile verebilirsiniz!

Birbirinizi özleyin

Hayatınızda özel bir yeri olan kişinin yaptığı bir çok şeye hakim olmanız gerekiyor. Ancak bunu öğrenmek için her an her saniye iletişim halinde olmanız anlamına gelmiyor! Sürekli olarak onu arayıp ne yaptığını sormak yerine birbirinizi özelemek için zaman verin ve gün sonunda dolu dolu bir sohbetin keyfine varın!