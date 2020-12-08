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İkinci el alınabilecek eşyalar mobilya alışverişinizi ucuza getirebilirsiniz!

İkinci el alışveriş hem bütçe hem de çevre dostu bir alternatif. Peki ikinci el ne alınabilir? İşte ikinci el olup gönül rahatlığıyla alabileceğiniz 10 şey!

İkinci el alınabilecek eşyalar mobilya alışverişinizi ucuza getirebilirsiniz!
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İkinci el alışverişi bazı insanlar için asla başvurulmayacak bir yöntem olsa oldukça bütçe dostu ve ekonomik bir alışveriştir. Ev eşyaları, kitaplar, spor aletleri ve daha pek çok ürünü ikinci el alarak hem çevreye zarar vermeden hem de ekonomik bir alışveriş yapmış olursunuz. Peki ikinci el ne alınabilir? İşte evinize hem yeni bir hava kazandırmak hem de ekonomik bir alışveriş yapmanın püf noktaları...

Kitaplar

İnternette biraz araştırma yaparak kitapçılarda satılan sıfır kitapları neredeyse yarı fiyatına bulabilirsiniz. Bu fırsatlar en yeni yayınlarda bile sunulmaktadır. Birçok insan bu kitapları okuyup kitap sitelerinde tekrar satışa sunuyorlar.

Müzik enstrümanları

Kullanılmış tahta üflemeli ya da pirinç enstrümanlar satın almak kulağa çok cazip gelmiyor olabilir. İkinci el bir saksafon kullanmaya ilginiz olmayabilir; ancak ikinci el gitarlar ve kemanlar oldukça mantıklıdır. Kazandırdıkları paranın yanı sıra enstrümanın eski bir kullanıcısının olmasında da büyüleyici bir şeyler vardır.

Eğlence harcamaları

Bot, kano, motosiklet ya da jet skiler birinci el alımlarda çok pahalıdırlar. Ancak tekrar satımlarda değerleri hızlı düştüğünden kullanılmış olanları tercih edin. Belki de bir önceki kullanıcısı iş kolik olduğundan bunları kullanmaya fırsat bulamamış bile olabilir, asla bilemezsiniz.

 Evcil hayvanlar

Ne yazık ki hayvanlar "meta" sayılıyor. Ama bu anlayışa katkı sağlamamak elinizde. Mevcut birçok evcil hayvan sahiplenme seçeneğiyle yüksek miktarda para tasarrufu yapabilir ve ihtiyacı olan bir hayvana yuva sağlayabilirsiniz. Örneğin safkan bir köpek satın almak istediğinizde en az 800 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. İlave masrafları da düşündüğünüzde evcil hayvanları satın almamaya karar verdiğinize memnun olacaksınız.

Mobilya

Burada bahsedeceğimiz mobilyalar, sonsuza dek kullanmayı planlamadığınız ucuz mobilya türleri. İkinci elcilerde aynı mobilyayı çok daha ucuza bulabilmek varken neden Ikea'da tonlarca para harcayasınız ki? Özellikle yaz mevsiminde, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar hareket halinde olduklarından az kullanılmış mobilyalarından kurtulmak için fırsat kollarlar.

Resmi giysiler

Kimse her gün smokin giymez. Smokini kiralamak yerine satın almayı düşünüyorsanız eğer, ikinci el tercih edin. Hayatınız boyunca en fazla birkaç kez giyeceğiniz bir şey tonlarca paraya değmez.

Oyuncaklar

Aslında tekrar etmeye gerek yok; ama yine bildiğiniz üzere çocuklar çabuk büyürler. Sizinkinden biraz daha büyük çocukları olan kişilerle arkadaş olun ve diğer çocukların bıktıkları oyuncak havuzu içerisinde yüzmeye başlayın.

 Spor ekipmanları

Mevcut çok sayıda egzersiz programları ve diyet trendleri ile spor ekipmanlarına harcanan para iyice arttı. Ancak elbette ki piyasada az kullanılmış spor ekipmanları söz konusu olduğunda birçok seçenek mevcut. Hoşunuza gitmeme ihtimali olduğundan ve verim alıp almayacağınızı tahmin edemeyeceğinizden bu araçları satış fiyatlarından almak mantıklı bir hareket olmaz.

Bebek giysileri

Bildiğiniz gibi, bebekler çabuk büyürler. Hayal edebileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde serpilirler. Dolayısıyla sürekli büyüme halinde olan bebeğiniz için son moda marka giysilere tonlarca para harcamayın. Arkadaşlarınızın verecekleri kullanılmış giysiler ve ikinci elcilerden alacağınız az kullanılmış giysiler hayatınızı kurtaracak.

Alet takımları

Matkaplar ya da yuvarlak testereler söz konusu olduğunda kesinlikle yeni olanları tercih edin; ancak basit el aletleri için o kadar ileri gitmenize gerek yok. İhtiyacınız olan bir çekiç ya da tornavida ise ikinci el seçeneklerine bakın. Aletler ilk alındıklarında zaten iyi kalitedeyseler eğer, zamanla ve kullanımla değer kaybetmezler.

 

 

 

 

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