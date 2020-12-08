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Tahinli mermer kek tarifi çayın yanında iyi gider!

Tahinli mermer kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çayın kahvenin yanında keyifle tüketebileceğiniz tahinli mermer kek tarifini sizlerle buluşturuyoruz...

Tahinli mermer kek tarifi çayın yanında iyi gider!
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Pratikliğiyle, evde bulunan malzemelerle yapılan mermer kek, son dönemin en çok yapılan tatlarından biri. Mermer kekimize bu sefer tahini de ekliyoruz ve ortaya lezzetine doyum olmayan bir tat çıkıyor. Buram buram tahin kokan, lezzet dolu bu tarifi denemenizi öneriyoruz. Peki yumuşacık tahinli mermer kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis mermer kek tarifi!

Malzemeler:

4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı su
1 su bardağı tahin
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
1 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Sırasıyla sıvı malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip homojen bir karışım olana kadar karıştırın. Uygun bir kek kalıbını yağlayıp karışımın yarısından fazlasını kek kalıbına dökün. Geri kalan karışıma kakao ilave edip pürüzsüz karıştırın. Kakaolu karışımı, sade harcın üzerine gezdirerek dökün, kürdan yardımı ile zikzak hareketler yapın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdanla kontrol edip fırından alın. Kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis edin. Afiyet olsun.

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