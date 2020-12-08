Balık tüketirken nelere dikkat etmeli asla kızartmayın!

Omega-3 kaynağı, faydaları saymakla bitmeyen balık, hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendiriyor. Palamut, hamsi, çinekop gibi balık çeşitleri de kış mevsimiyle birlikte sofralarımızı şenlendirmeye başladı. İştah açıcı bu besini tüketirken faydalarından yararlanabilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki balığı nasıl pişirmeli? Nasıl tüketmeli? İşte balık yerken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Balığı kızartmayın

Balık kızartmalar her ne kadar fazlasıyla lezzetli olsa da balığınızı kızartmayın. Balık kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.

Çıtır çıtır olmamalı

Çok fazla pişirmek protein kaybına neden oluyor ve proteinin vücudumuz için bir yararı kalmıyor. Bu sebeple hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekiyor.

Balığın yanında yeşil salata

Balıkta en az bulunan vitamin C vitaminidir. Bu nedenle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim.

Limon sıkın

Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırıyor.

Küçük balıkları kılçığıyla tüketin

Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var.