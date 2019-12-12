search menu
search
close

İlk buluşmaya nasıl hazırlanmalı rahat kıyafetler seçin!

İlk buluşmanın verdiği stresin yanında buluşmaya nasıl hazırlanılacağı aklımızdaki sorulardan oluyor. İşte bu soruları giderecek tavsiyeler içeriğimizde!

İlk buluşmaya nasıl hazırlanmalı rahat kıyafetler seçin!
-A A+

Hoşlandığımız insanla yapacağımız ilk buluşmada tercih ettiğimiz kıyafet, nasıl bir hazırlık süreci yapacağımız aklımızı kurcalayan konulardan oluyor. Elmaelma.com olarak bu endişelerinizi gidermede size yardımcı olacak birkaç öneriyi sizler için hazırladık. İşte ilk buluşmada yapılması gereken hazırlık aşamaları!

Cilt bakımı yapın

Cildinizin ilk buluşmada ışıl ışıl parlaması sizi daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturacaktır. Bu neden ile en az iki gün öncesinden cilt bakımına başlamalısınız. Ancak cildinizin alerjik reaksiyon gösterebileceği ve daha önce kullanmadığınız yeni şeyleri denemekten bu dönemde uzak durun.

Manikür ve pedikür 

Ellerin ve ayakların bakımı da en az cilt bakımı kadar önemli. Buluşma gününden bir gün önce manikür ve pedikür yaptırmanız doğru bir seçim olacak.

Saç bakımı önemli

Erkekler için en dikkat çekici noktalardan biri ise saçlar. Bu noktada kadınların güzel ve sağlıklı saçlara sahip olması ilk buluşmada olumlu bir geri dönüş sağlayabilir.

Doğal makyaj 

Erkeklerin çoğu abartı makyaj sevmez. İlk buluşmada abartı makyaj uygulamaları karşı tarafa gereğinden çok özendiğinizi de düşündürtebilir. Bu neden ile daha doğal tonlarda ve hafif bir makyaj tercih edebilirsiniz.

Ne giyeceksiniz? 

İçinde en rahat ve en güvenli hissettiğiniz kıyafeti seçin. Sırf güzel gözüktüğü için giymek istediğiniz ancak içinde rahat hissetmediğiniz kıyafetlerden uzak durmalısınız.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ahu Yağtu'nun dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ahu Yağtu'nun dekolteli pozuna beğeni yağdı!
Magazin
İşte kansızlık sorununu ortadan kaldıracak meyve! İşte kansızlık sorununu ortadan kaldıracak meyve!
Organik
En Güncel Galeriler
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Evliliği sağlamlaştıran 5 alışkanlık!
Evliliği sağlamlaştıran 5 alışkanlık!
Tarzınıza renk katmanın yolları burada!
Tarzınıza renk katmanın yolları burada!
Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı!
Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı!
Sütlaçı bir de böyle deneyin: Fındık karamelli sütlaç!
Sütlaçı bir de böyle deneyin: Fındık karamelli sütlaç!
Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Soğan gallesi!
Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Soğan gallesi!
Aman dikkat! Çoçuğunuzda titreme varsa...
Aman dikkat! Çoçuğunuzda titreme varsa...
Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi bakın kim çıktı!
Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi bakın kim çıktı!
Bu tedavi kötü anıları beyinden siliyor!
Bu tedavi kötü anıları beyinden siliyor!
Yorumlar