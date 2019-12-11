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Giyim tarzımızı nasıl değiştirebiliriz renkleri harmanlayın!

Aynı tarz kıyafetler giymekten sıkıldıysanız stilinizi renklendirecek bu öneriler size yardımcı olacak. İşte tarzınızı bulmanın yolları!

Giyim tarzımızı nasıl değiştirebiliriz renkleri harmanlayın!
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Sürekli aynı tarzda giysiler giymekten sıkıldıysanız sizin için hazırladığımız stil önerileri tarzınızı değiştirmede size fikir verecek. Birkaç kolay değişiklikle tarzınızı değiştirmeniz ve renk katmanız mümkün. İşte giyim tarzınızı renklendirmenizin yolları!

Aksesuar kullanın

Tarzınıza renk katmanın en kolay ve etkili yollarından biri aksesuar kullanmaktır. Aksesuarlar, kıyafetinizin etkisini tamamen değiştirebilecek özelliğe sahiptir. Oldukça basic bir kombini, takacağınız büyük küpeler ya da bir kolye ile şık hale getirebilir, tarzınıza farklılık katabilirsiniz.

Renkleri harmanlayın

Alıştığınız renkleri farklı renklerle değiştirerek tarzınızda büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Siyah renk pantolonunuzu gri bir kazak yerine daha canlı bir renk ile tamamlamayı deneyin.

Eskilerden ilham alın

Son yıllarda moda dünyasında eskiler dönüş söz konusu. Siz de tarzınızı yenilemekte zorlandığınızda eskilerden ilham alabilirsiniz. Kalem eteğinizi basic bir tişört ya da vatkalı bir ceketi jean ile kombinleyerek eski/yeni dönem stillerini birleştirebilirsiniz.

Ödünç kıyafetler alın

Gardırobunuzu tamamen yenilemek size pahalıya patlayabilir. Bunun yerine farklı arkadaşlarınızdan ödünç kıyafetler alarak günlük stilinizde farklılık oluşturabilirsiniz.

İkinci el mağazalar

Kıyafetleri ödünç almak konusunda çekiniyorsanız ikinci el mağazalara bakabilirsiniz. İkinci el mağazalarından oldukça uygun fiyata birçok kıyafet almanız mümkün.

Tarzınızı sadeleştirin

Tarzınız gittikçe abartı bir hal alıyorsa tarzınızı sadeleştirmeyi denemelisiniz. Bir kot pantolon ve gömlekle de harika görünebileceğinizi unutmayın.

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