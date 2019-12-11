Evlililikleri güçlendiren alışkanlıklar neler daima pozitif olun!

Evliliğinizi güçlendirmek için bazı alışkanlıklar edinerek daha mutlu ve huzurlu bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu alışkanlıkları dikkate alarak daha sağlam bir evlilik kurabilmeniz mümkün. İşte mutlaka edinmeniz gereken evliliğinizi güçlendirecek alışkanlıklar!

Birbirinizi değiştirmeye çalışmayın

İngiliz Terapist Darren Wilk, “Mutlu çiftlerde gördüğümüz şeylerden birisi partnerlerin birbirlerini değiştirmeye çalışmamaları ve oldukları gibi kabul etmeleridir” diyor. Wilk şöyle devam ediyor, “Birbirlerinin kişilikleri ile çatışacaklarına, olumlu ve çekici taraflarını görüp onları gündemde tutmaya çalışmalılar, sonuçta en başta yakınlaşma ve şu anda birlikte olma sebepleri işte onlar.”

Memnuniyetinizden bahsedin

Eşinize vereceğiniz olumlu destek, motivasyonu için oldukça iyidir ama nedense çiftler bunu genellikle ihmal eder. “İlişki uzmanı Gottman’ın bir araştırmasına göre, çiftlerin gündelik hayatta negatif zamanlara karşı 20 pozitif anı vardır: paylaşılan bir bakış, kompliman ya da dokunuş” diyor Wilk. Ona günde en az 3 kez olumlu bir şey söyleyin ve bunu yaparken spesifik olun. Mesela "iyi bir baba’"olduğunu değil, "neden iyi bir baba olduğunu" söyleyin.

Daima pozitife odaklanın

Mutsuz çiftler negatif düşüncelere sıkışıp kalmıştır. Eğer eşinizin sizi rahatsız eden bir davranışına odaklanırsanız onu, mutlu edene odaklanırsanız onu görürsünüz. Zihninizin içinde olup bitenleri kontrol etmek tamamen sizin elinizde, o yüzden sizi sinirlendirecek bir şeyle karşılaşsanız bile, aklınıza hemen kalbinizi ısıtacak bir davranışını getirip tartışma ve tatsızlıkları önleyebilirsiniz.

Çok fazla gevşemeyin

Güven ve bağlılık bir ilişkinin olmazsa olmazlarıdır ama bu demek değildir ki ilişkinize hiçbir şey olmaz diye kendinizi salabilirsiniz. “İlişkiler kırılgandır, bu yüzden günümüzde boşanmalar evliliklerden fazla oranda” diyor Wilk. İlişkinizden memnunsanız, sürmesi için çaba harcamaya, beslemeye devam etmelisiniz. Wilk'e göre “Mutlu çiftler flört etmeye devam eder.”

Eğer eşiniz dikkat çekiyorsa...

Mutlu birlikteliklerdeki bireyler, eşi dikkat çekmek için bir şey yaptığında fark ederler. Araştırmalara göre, eşinin davranış ve mimiklerinin farkında olan çiftler boşanmaya daha az yatkın oluyor. Demek ki ayrıntılara dikkat etmeli ve eşinizin iletişim ihtiyaçlarına karşılık vermelisiniz. Örneğin, alışverişe gidiyorsanız ve size çocukluğunda çok sevdiği bir şeyden bahsediyorsa, onu dinlediğinizi ve önemsediğinizi göstermek için baksettiği şeyi ona yaşatabilirsiniz.