Mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler duygularınızı küçümsemeyin!

Uzun süreli ve mutlu bir ilişki süren kişilerin sırrını biliyor musunuz? Çok kolay bir şekilde gerçekleşen basit bir şey değil aslında bu durum. İki tarafında fedakarlık göstermesi gereken bir durum olan uzun süreli ve mutlu ilişkilere sahip kişiler belli başlı bazı şeylerden uzak duruyor. Peki mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler nelerdir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Aile ve arkadaşlarınızdan şikayet etmeyin!

Yapacağınız en kötü şeylerden bir tanesi partnerinizin ailesini ona şikayet etmek olacaktır. Bu davranıştan kesinlikle uzak durmalısınız. Bu eleştiriden başka hiç birşeye yaramaz dahası partnerinizin sizden soğumasına neden olur. Ne ailenizi ne onun ailesini ne de arkadaşlarınızı ona asla şikayet etmeyin.

Kavgalarınızı uzatmayın!

Kavgalar ilişkilerin kaçınılmaz sonudur. En sağlıklı olanı ise kısa sürenidir. Aranızda ne olursa olsun kavgalarınızı asla uzatmayın. Bu birbirinizden soğumanıza neden olabilir. Aranızdaki tartışmaları güç savaşı haline getirmekten uzak durun. Ortak yolu bulmak her ikiniz içinde faydalı olacaktır.

Duygularınızı küçümsemeyin!

Duygularınızı asla küçümsemeyin. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin, dönüşü olmayabilir. Bir ilişkideki en zararlı şeylerden biri, tarafların birbirlerinin görüş ve duygularını küçümsemesidir.Kelimeler çok yıkıcı silahlar olabilir ve sorunları geri dönüşü olmayan bir noktaya getiebilirler. Mutlu çiftler, bu durumun bilincindedir ve aralarındaki problemleri saldırganlaşmadan halletmeye çalışır.

Kendinizi kurban rolüne sokmayın

Başarılı bir ilişki olgunluk gerektirir. Bu nedenle her ne yaşarsanız yaşayın mağdur rolünü asla oynamamalısınız. Mutlu çiftler kendi duygularından ve davranışlarından sorumludur, her sorunda karışı tarafı suçlamazlar.