search menu
search
close

Mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler duygularınızı küçümsemeyin!

Mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler nelerdir? Sağlam ve mutlu bir ilişki süren çiftlerin hayatlarından uzak tuttuğu 6 şeyi sizler için araştırdık.

Mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler duygularınızı küçümsemeyin!
-A A+

Uzun süreli ve mutlu bir ilişki süren kişilerin sırrını biliyor musunuz? Çok kolay bir şekilde gerçekleşen basit bir şey değil aslında bu durum. İki tarafında fedakarlık göstermesi gereken bir durum olan uzun süreli ve mutlu ilişkilere sahip kişiler belli başlı bazı şeylerden uzak duruyor. Peki mutlu çiftlerin uzak durduğu şeyler nelerdir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Aile ve arkadaşlarınızdan şikayet etmeyin! 

Yapacağınız en kötü şeylerden bir tanesi partnerinizin ailesini ona şikayet etmek olacaktır. Bu davranıştan kesinlikle uzak durmalısınız. Bu eleştiriden başka hiç birşeye yaramaz dahası partnerinizin sizden soğumasına neden olur. Ne ailenizi ne onun ailesini ne de arkadaşlarınızı ona asla şikayet etmeyin. 

Kavgalarınızı uzatmayın! 

Kavgalar ilişkilerin kaçınılmaz sonudur. En sağlıklı olanı ise kısa sürenidir. Aranızda ne olursa olsun kavgalarınızı asla uzatmayın. Bu birbirinizden soğumanıza neden olabilir. Aranızdaki tartışmaları güç savaşı haline getirmekten uzak durun. Ortak yolu bulmak her ikiniz içinde faydalı olacaktır. 

Duygularınızı küçümsemeyin! 

Duygularınızı asla küçümsemeyin. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin, dönüşü olmayabilir. Bir ilişkideki en zararlı şeylerden biri, tarafların birbirlerinin görüş ve duygularını küçümsemesidir.Kelimeler çok yıkıcı silahlar olabilir ve sorunları geri dönüşü olmayan bir noktaya getiebilirler. Mutlu çiftler, bu durumun bilincindedir ve aralarındaki problemleri saldırganlaşmadan halletmeye çalışır. 

Kendinizi kurban rolüne sokmayın

Başarılı bir ilişki olgunluk gerektirir. Bu nedenle  her ne yaşarsanız yaşayın mağdur rolünü asla oynamamalısınız. Mutlu çiftler kendi duygularından ve davranışlarından sorumludur, her sorunda karışı tarafı suçlamazlar. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şahane lezzet: Tavuk midye tarifi Şahane lezzet: Tavuk midye tarifi
Yemek
Şeyma'nın nafakasını paylaşan bankacıya bir şok daha! Şeyma'nın nafakasını paylaşan bankacıya bir şok daha!
Magazin
En Güncel Galeriler
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Survivor Cemal Can kilolu fotoğraflarıyla şoke etti!
Survivor Cemal Can kilolu fotoğraflarıyla şoke etti!
Salgından önce hostesti bakın şimdi ne iş yapıyor!
Salgından önce hostesti bakın şimdi ne iş yapıyor!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Önceki Haberler
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande'ye rekor beğeni!
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande'ye rekor beğeni!
'Yana yana' geliyor! Emre Taşdemir'den üçüncü single!
'Yana yana' geliyor! Emre Taşdemir'den üçüncü single!
Bu yöntem aşırı terleme sorununu yok ediyor!
Bu yöntem aşırı terleme sorununu yok ediyor!
Ebru, yıllar sonra O Ses Türkiye'ye geri döndü! İşte haftalık kazancı!
Ebru, yıllar sonra O Ses Türkiye'ye geri döndü! İşte haftalık kazancı!
Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020'de şampiyonluk adayı isim elendi!
Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020'de şampiyonluk adayı isim elendi!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Süt reçeli tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Süt reçeli tarifi
Tatil sezonunu açan ünlü sunucunun bikinili pozları olay oldu!
Tatil sezonunu açan ünlü sunucunun bikinili pozları olay oldu!
Ensede oluşan ağrıyı hafife almayın!
Ensede oluşan ağrıyı hafife almayın!
Yorumlar