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İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın kızı için isim seçme yöntemi şaşırttı!

İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, kızı için isim bulmaya çalışırken "Plakaya göre isim seçeceğiz" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın kızı için isim seçme yöntemi şaşırttı!
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Yeni sezonda Star TV ekranlarında program sunan Alişan ve Demet Akalın önceki akşam Ulus'taki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. 3 saat süren yemeğin ardından mekandan çıkan ünlü isimlerden Alişan, yeni doğacak bebeğine isim bulma yöntemlerinden söz etti.

"Plakaya göre isim seçeceğiz"

Habertürk'te yer alan habere göre: İkinci kez baba olmak için gün sayan ve geçtiğimiz günlerde çocuğunun kız olduğunu öğrenen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi.

Kazanın ardından yeni araba aldı

Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol, oğlu Burak ve bakıcısıyla İzmir'e gitmek isteyen Alişan, yolda aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan Alişan, güvenliğiyle bilinen bir markadan yeni araç aldı. Şarkıcının aracı eylül ayında teslim edilecek.

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