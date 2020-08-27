search menu
search
close

Oyuncu Gaye Gürsel 20 yıllık sevgilisi Jeff Treves ile evlendi!

Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıldır birliktelik yaşadığı Jeff Treves ile dünya evine girdi. Oyuncu müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.

Oyuncu Gaye Gürsel 20 yıllık sevgilisi Jeff Treves ile evlendi!
-A A+

İşler Güçler dizisindeki Müjgan karakteriyle tanınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu animasyon sanatçısı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

20 Yıllık aşkta mutlu son

Çift bu mutlu anını sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşırken, 20 yıldır sevgili oldukları öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı davetiye ve eski fotoğrafına "Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff" notunu düştü. Çiftin arkadaşları ise nikahtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: "Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun."

Kaynak: Hürriyet

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü sunucu anne oldu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti! Ünlü sunucu anne oldu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti!
Magazin
﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi ﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi
Magazin
En Güncel Galeriler
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! En çok kazanan fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! En çok kazanan fenomenler!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
Önceki Haberler
Gigi, karnı burnunda kamera karşısına geçti! Pozlarına beğeni yağdı!
Gigi, karnı burnunda kamera karşısına geçti! Pozlarına beğeni yağdı!
Aloe vera sabununu evde yapmaya ne dersiniz?
Aloe vera sabununu evde yapmaya ne dersiniz?
Yeni doğacak bebeğine isim arayan Alişan'dan akla gelmeyecek yöntem!
Yeni doğacak bebeğine isim arayan Alişan'dan akla gelmeyecek yöntem!
YKS'ye giren fenomen Reynmen hüsrana uğradı!
YKS'ye giren fenomen Reynmen hüsrana uğradı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yarım milyonluk aracı hırsızların hedefi oldu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yarım milyonluk aracı hırsızların hedefi oldu!
Çıkmaza giren evliliği kurtarmak için...
Çıkmaza giren evliliği kurtarmak için...
İçi dolgulu Alman lezzeti: Berliner tarifi
İçi dolgulu Alman lezzeti: Berliner tarifi
Hatay usulü enfes tat: Babagannuş
Hatay usulü enfes tat: Babagannuş
Yorumlar