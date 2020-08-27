Oyuncu Gaye Gürsel 20 yıllık sevgilisi Jeff Treves ile evlendi!

İşler Güçler dizisindeki Müjgan karakteriyle tanınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu animasyon sanatçısı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

20 Yıllık aşkta mutlu son

Çift bu mutlu anını sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşırken, 20 yıldır sevgili oldukları öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı davetiye ve eski fotoğrafına "Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff" notunu düştü. Çiftin arkadaşları ise nikahtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: "Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun."

Kaynak: Hürriyet