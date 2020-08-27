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Pratik yaz pastası nasıl yapılır hayran bıraktıran lezzet!

Yapımı kolay, zaman almayan bir pasta yapmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Pratik yaz pastası, mükemmel tadıyla çayınızın yanına konuk olmayı bekliyor!

Pratik yaz pastası nasıl yapılır hayran bıraktıran lezzet!
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Yapılışı oldukça pratik, tadı enfes bir tatlıyla daha karşınızdayız. Bir dilimin yeterli olmayacağı pratik yaz pastası, çayın kahvenin yanında sizlere çok iyi gelecek. Favoriniz olacak bu şahane tatlıyı denemeden geçmeyin. Sizi daha fazla bekletmeden pratik yaz pastası tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Yaz Pastası Malzemeleri:

Tabanı için:

2,5 paket petibör bisküvi
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı eritilmiş ve oda ısısında bekletilmiş tereyağı
1,5 yemek kaşığı şeker
1/2 adet limon kabuğu rendesi
1/2 çay bardağı fındık(arzuya göre)

Arası İçin:

1 paket krem şanti
1,5 çay bardağı soğuk süt
1 çay bardağı hindistan cevizi

Üstü İçin:

1/2 paket sıvı krema
1,5 paket çikolata(100 gram)

Yapılış aşaması:

Öncelikle bisküvileri kırıp diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Kelepçeli kalıba eşit olarak döşeyin. Buzdolabına koyun. Krem şanti, süt ve Hindistan cevizini mikserin yüksek devrinde 5 dakika çırpın. Kıvam alınca mozaik kısmın üstüne yerleştirin ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına yerleştirin. Yarım paket kremayı uygun bir tencereye alın ve ısıtın. Kaynama noktasına gelince altını kapatın ve kırdığınız çikolataları ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Oda ısısına gelince pastanın üzerine dökün ve dikkatlice yayın. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Servis yapmadan önce kolay çıkması için bıçak yardımıyla kenarlarını kurtarabilirsiniz. Afiyet olsun.

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