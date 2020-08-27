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YKS'ye giren fenomen Reynmen, hayal kırıklığına uğradı!

Fenomen Reynmen, YKS'ye giren binlerce öğrenci arasındaydı. Sınav sonucunu üzgün emojiyle yayınlayan Reynmen hiçbir üniversiteye yerleşemedi.

YKS'ye giren fenomen Reynmen, hayal kırıklığına uğradı!
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YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.

"Meğer Türkçe bilmiyormuşum"

Sosyal medya hesabında 7,4 milyon takipçisi bulunan Reynmen, sınav sonucunu üzgün emojisiyle yayınladı. Fenomen, geçtiğimiz aylarda girdiği sınavdan çıktıktan sonra "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diye konuşmuştu. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı: "Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz" diyerek isyan etmişti.

Reynmen kimdir?

Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen 6 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamladı.

Aktaş, bir video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

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