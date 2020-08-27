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Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Kurutulmuş patlıcanlarla yapılan, lezzeti şahane patlıcan dolmasına ne dersiniz? Nefis kuru patlıcan dolması tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Güneşin altında kurutulan sebzelerden yapılan yemekler her daim en lezzetli tatlar arasında yer alıyor. Türk mutfağının şahane tariflerinden kuru patlıcan dolmasını sizin için hazırladık. Sofralarınızı renklendiren zeytinyağlı patlıcan dolması, nar ekşisiyle kazandığı ekşimtrak tadıyla konuklarınızı mest edecek. Peki kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte damak çatlatan kuru patlıcan dolması tarifi!

Kuru patlıcan dolması malzemeleri:

20 adet kurutulmuş patlıcan
1 su bardağı pirinç
2 adet büyük boy soğan
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı sumak
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Yaklaşık 20 adet kuru patlıcanı kaynayan suyun içine atın ve yumuşayana kadar, yaklaşık 5 dakika haşlayın. Yumuşayan kuru patlıcanları süzerek suyun içerisinden alın. 1 çay bardağı zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırın. 2 adet büyük boy yemeklik dorğranmış soğanı tencereye ekleyin ve sotelemeye başlayın. Soğanlar hafif yumuşayınca 4 diş sarımsak ve birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ekleyin ve kavurmaya devam edin. İyice yıkamış olduğunuz 1 su bardağı pirinci de ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber,  1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı nane ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip kavurmaya devam edin.1,5 su bardağı sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene dek pişirin. Pirinçler suyunu çekince kuru patlıcanların içini 1 cm boşluk bırakacak şekilde doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanları tencereye dizin, üzerine 1,5 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi dökün ve tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 40 dakika daha pişirmeye bırakın. Kuru patlıcan dolmalarını piştikten sonra ocaktan alın. Ilık veya soğuk olarak servis edin.

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