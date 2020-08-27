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Uykusuzluğa iyi gelen yiyecekler neler esmer pirinç uykusuzluğu gideriyor!

Uykusuzluk problemi yaşayanlar için bu sorunu ortadan kaldıracak doğal besinleri sıraladık. İşte uykusuzluğa iyi gelen 5 mükemmel yiyecek!

Uykusuzluğa iyi gelen yiyecekler neler esmer pirinç uykusuzluğu gideriyor!
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Modern yaşamın stresi, iş yoğunluğu, salgın hastalıkların verdiği kaygılar nedeniyle birçok insan uykusuzluk sorunu yaşayabiliyor. Uykusuzluğu tedavi etmenin yolu, ilaçlardan değil herkesin ulaşabileceği besinlerden geçiyor. Gece yatmadan önce yediklerinize dikkat etmek, bazı besinlere hayatınızda daha fazla yer vermek uykusuzluğu ortadan kaldırıyor. İşte uykusuzluğu kökünden çözen 5 besin!

Papatya çayı

Papatya çayı, antienflamatuar açısından zengindir ve iltihap önleyicidir. Gece yatmadan önce bir fincan ılık papatya çayı içmek, iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olur.

Bitter çikolata

Tatlı isteğinizi tatmin edecek ve uykuya dalmanıza yardımcı olacak bir gece atıştırması olan bitter çikolatayı mutlaka mutfağınızın bir köşesinde bulundurun. Bitter çikolatadaki magnezyum stresi azaltır. Böylece çok daha kolay uykuya geçersiniz.

Esmer pirinç

Esmer ya da kahverengi pirinç, makarna yerine geçebilecek en sağlıklı yiyeceklerden biri. Uykusuzluğu ortadan kaldıran, vücudunuz için çok kıymetli tam tahıllar arasında bulunan esmer pirinç, sizin için en ideal seçenek olacak. Esmer pirinç, uykunuzu getirecek bir amino asit olan triptofan içerir. Bu amino asit melatonin ile benzer özellikler taşır.

Badem

Mükemmel bir magnezyum kaynağı olan badem, bunun yanında şaşırtıcı derecede vücuda melatonin sağlar. Magnezyum, iltihaplanmaya karşı savaşmaya ve uykusuz gecelere yol açan kortizolün stres seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

Ispanak

 

Ispanak, uykuya dalmanıza yardımcı olacak harika bir besin kaynağıdır. Magnezyum ve triptofan bakımından zengindir. Bu her iki madde de sorunsuz bir şekilde uyumanıza yardımcı olur. Ispanağı smoothie olarak, salatada veya soslarda kullanarak tüketebilirsiniz. Özellikle ıspanaktan hoşlanmayanlar, bu şekilde yiyerek ona bir şans verebilir.

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