search menu
search
close

Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'lik aracının logosu çalındı

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, otomobil parçalarını toplayan hırsızların hedefi oldu. 500 bin TL'ye aldığı minibüsünün logosu çalındı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'lik aracının logosu çalındı
-A A+

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2018 yılında 500 bin TL'ye aldığı GMC marka minibüsü hırsızların kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun aracını görüntüleyen basın mensupları, minibüsün logosunun çalındığını fark etti.

Muhabirler fark etti

Posta'nın haberine göre: Oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde olduğu farkedildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar

Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal ile bir poliklinik çıkışı görüntülenmişti. Çift bebeklerinin durumunun çok iyi olduğunu doğumu beklediklerini ifade etmişti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aylar sonra ilk kez görüntülendiSinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aylar sonra ilk kez görüntülendi

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü oyuncu 20 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi! Ünlü oyuncu 20 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi!
Magazin
Gigi, karnı burnunda kamera karşısına geçti! Pozlarına beğeni yağdı! Gigi, karnı burnunda kamera karşısına geçti! Pozlarına beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! En çok kazanan fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! En çok kazanan fenomenler!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
Önceki Haberler
Çıkmaza giren evliliği kurtarmak için...
Çıkmaza giren evliliği kurtarmak için...
İçi dolgulu Alman lezzeti: Berliner tarifi
İçi dolgulu Alman lezzeti: Berliner tarifi
Hatay usulü enfes tat: Babagannuş
Hatay usulü enfes tat: Babagannuş
Ünlü sunucu anne oldu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti!
Ünlü sunucu anne oldu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti!
﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi
﻿Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi
Şeker hastalığına bağlı mesane problemleri görülebilir!
Şeker hastalığına bağlı mesane problemleri görülebilir!
Müjdeyi fenomen verdi! Sevilen program ekranlara geri dönüyor!
Müjdeyi fenomen verdi! Sevilen program ekranlara geri dönüyor!
Dizi oyuncusuna İstanbul'un göbeğinde darp! 500 bin lirası çalındı!
Dizi oyuncusuna İstanbul'un göbeğinde darp! 500 bin lirası çalındı!
Yorumlar