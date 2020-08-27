Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'lik aracının logosu çalındı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2018 yılında 500 bin TL'ye aldığı GMC marka minibüsü hırsızların kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun aracını görüntüleyen basın mensupları, minibüsün logosunun çalındığını fark etti.

Muhabirler fark etti

Posta'nın haberine göre: Oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde olduğu farkedildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar

Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal ile bir poliklinik çıkışı görüntülenmişti. Çift bebeklerinin durumunun çok iyi olduğunu doğumu beklediklerini ifade etmişti.