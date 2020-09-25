Nasıl çekici olunur? Çekici olmak için ne yapmak gerekir?

Biz kadınlar aşık olduğumuz adamların gözünde her zaman seksi ve çekici olmak isteriz ancak bir çoğumuz bunu nasıl yapacağını maalesef bilmiyor. Sizler için çekici görünmenin 5 kuralını hazırladık! Mutlaka okumalısınız hanımlar! Angelina Jolie, Rihanna ve Adriana Lima gibi kadınlar sahip oldukları seksi görüntülerini neye borçlular hiç düşündünüz mü? Tabii ki dolgun dudaklarına. Dolgun dudaklı kadınlar, her zaman erkekler tarafından daha seksi bulunmuştur.

Popo

Kadınlar dürüst olalım, erkeklerin bir kadında dikkat ettikleri ilk bölgelerden biri kalçalarımız. Evde başbaşa olduğunuz zamanlarda, kalçanızın hatlarını ortaya çıkartan kıyafetlerini tercih edin, emin olun hoşuna gidecektir.

Kokunuz

Kokunuz bir erkeğin başını döndüren şey olabilir. Sevgiliniz kokunuza bayılıyorsa, vedalaşırken sizi biraz daha koklamasına izin verin.

Dudaklarınız

Koyu kırmızı ruj dolgun dudaklarınızı daha arzulanır bir hale getirebilir. Erkekler için ilk öpücük çok önemlidir. Onu unutamayacağı şekilde tutkulu bir şekilde öpün.

Tırnaklar

Erkekler tırnakları cadılıkla özdeşleştirseler de seks sırasında tırnaklarınızı sırtında gezdirmenizden büyük zevk alırlar.

Köprücük kemiğiniz

Köprücük kemiği bölgeniz bazı erkekler için en seksi yeriniz olabilir.