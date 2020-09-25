Muzlu kakaolu smoothie nasıl yapılır en sağlıklı tatlı!

Mutluluk hormonlarını harekete geçiren çikolata, özellikle biz kadınların hayır diyemediği bir besin. Bu sebeple elmaelma.com olarak biz de okuyucularımız için bol kakaolu, tadı efsane bir smoothie tarifi hazırladık. Düşük kalorisiyle oldukça sağlıklı muzlu kakaolu smoothie'yi denemenizi öneriyoruz. İşte muzlu kakaolu smoothie tarifi! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler; Soyulmuş ve dilimlenmiş 1 orta boy muz, bir avokadonun dörtte biri, 1 çorba kaşığı kakao, 1 bardak süt (Bitki bazlı da olabilir), 1 tatlı kaşığı chia tohumu, Bir tutam tuz

Üzerine eklemek için:

2 yemek kaşığı granola

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendere ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Smoothie biraz yoğunsa istediğiniz kıvamı elde etmek için blendere daha fazla süt ekleyin. Bu karışımı bir kaseye aldıktan sonra üzerine granola koyun. İsteğinize göre karışık meyveler de kullanabilirsiniz.